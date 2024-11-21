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Автогігант Ford анонсує звільнення у Європі: хто у цьому винен

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Автогігант Ford анонсує звільнення у Європі: хто у цьому винен
Ford заявив, що скоротить кількість працівників
фото із відкритих джерел

Автомобільний концерн Ford планує тисячі працівників до кінця 2027 року 

Виробник автомобілів Ford скоротить до 4 тис. робочих місць у Європі. Американський концерн говорить про надто жорсткі екостандарти ЄС та складнощі переходу до електрокарів. Про це пише Euronews.

«Автомобільний концерн Ford планує до кінця 2027 року скоротити до 4 тис. осіб на своїх європейських виробничих майданчиках, причому майже 3 тис. звільнень торкнуться Німеччини, зокрема заводу в Кельні. Загалом, у Європі на Ford працюють 28 тис. співробітників», – йдеться у статті. 

Керуючий директор Маркус Вассенберг пояснив німецьким ЗМІ, що європейський сегмент концерну зазнає збитків і змушений адаптуватися – і до зростаючої конкуренції, і до жорсткіших європейських екостанадартів, включаючи плани Брюсселя заборонити реєстрацію нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. У компанії вважають, що нинішня криза та пов'язані з нею скорочення – загальносвітова тенденція, що символізує важкий перехід виробників до електромобілів.

З цим згодна і дирекція німецької компанії Volkswagen, яка на тлі падіння прибутку та зростання конкуренції (в основному з боку китайських постачальників електрокарів) має намір закрити як мінімум три заводи в Німеччині, а це – десятки тисяч робочих місць.

У рамках стратегії зниження витрат про плани зменшити штат повідомила і Audi, мова може йти про 4500 місць в Німеччині. На цьому тлі Європейська асоціація автовиробників (ACEA) б'є на сполох, закликаючи владу ЄС терміново переглянути політику у сфері скорочення викидів вуглекислого газу. Інакше, кажуть в АСЕА, на автопром чекають або багатомільйонні штрафи, або необхідність згортати виробництво.

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Теги: автопром Німеччина криза автомобіль звільнення

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