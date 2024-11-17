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У владі – кадрова криза: Зеленський визнав проблему

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У владі – кадрова криза: Зеленський визнав проблему
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами
фото: Офіс президента

Через повномасштабне вторгнення Росії велика кількість спеціалістів залишила свої посади

Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна посилила кадрову проблему в державних інституціях. Він пропонує полегшити перехід спеціалістів з приватного сектору. Про це глава держави розповів під час зустрічі зі студентами 17 листопада.

Він зауважив, що через повномасштабне вторгнення Росії велика кількість спеціалістів залишила свої посади, щоб захищати країну на фронті.

«На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі. Одна людина – це вже велика втрата. (…) Безумно, це спеціалісти з різних напрямків. Не лише з державних інституцій, але й з приватного сектору», – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що ситуацію з кадрами у державних інституціях не можна розглядати окремо від приватного та громадського секторів.

На думку Зеленського, розв’язати кадрову проблему в держінституціях можна «максимально відкривши» сектор та підвищивши заробітні плати.

«Підвищувати зарплати, підвищувати повагу до інституцій, повертати віру в те, що можна прийти та стати міністром», – окреслив мету президент.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

До слова, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, його заступнику та іншим у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.

За версією слідства, у 2020 році власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг та перерахувало у 2021-2022 років кошти у сумі понад 285 млн грн.

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Теги: війна криза Володимир Зеленський президент втрати

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