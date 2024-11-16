Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»
«Грузинська мрія» отримала в парламенті Грузії 89 мандатів зі 150
фото з відкритих джерел

«Грузинська мрія» отримала у парламенті 89 мандатів зі 150

Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки парламентських виборів – перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Грузинська мрія» отримала у парламенті 89 мандатів зі 150.

За даними ЦВК, прохідний бар’єр у 5% окрім «Грузинської мрії» подолали чотири опозиційні партії. Зокрема, «Коаліція за зміни» набрала 11,03% – отримала 19 мандатів, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, 16 мандатів, «Сильна Грузія» – 8,81%, 14 мандатів, «Гахарія за Грузію» – 7,78%, 12 мандатів.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувається мітинг за участі опозиції, громадських організацій та студентів, які вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори. За протестувальниками спостерігає велика кількість поліції.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Однак апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.

Читайте також:

Теги: Грузія парламент вибори політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччину чекають політичні зміни
Стало відомо, коли можуть відбутись урядові зміни у Німеччині
11 листопада, 10:54
Чим відрізняються демократи від республіканців: що треба знати про партії США
Чим відрізняються демократи від республіканців: що треба знати про партії США
6 листопада, 13:22
Акція протесту під парламентом Грузії, 28 жовтня 2024 рік
ЦВК Грузії перерахувала голоси: чи змінився результат виборів
31 жовтня, 16:59
Постанова уряду вимагає, щоб архітектори підтвердити свій безперервний трирічний стаж
Будівельний Хелловін. Чому 1 листопада може настати колапс
30 жовтня, 18:50
Нахабний випад з боку Кім Чен Ина здійснено тому, що сценарій заморожування бойових дій між Росією і Україною є доволі вірогідним?
Примари з Північної Кореї
30 жовтня, 17:50
Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо»
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
28 жовтня, 16:56
Орбан виступив перед своїми прихильниками в річницю повстання проти радянського панування, яке було придушене Радянською армією
Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
23 жовтня, 19:10
Байден заявив, що Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США
Байден заявив, що Трампа потрібно «політично ізолювати»
23 жовтня, 07:06
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Молдови Майя Санду
Президентка Єврокомісії про вибори в Молдові: Ви знову це зробили
21 жовтня, 19:34

Політика

ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»
ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»
Зять Трампа формуватиме політику США на Близькому Сході – CNN
Зять Трампа формуватиме політику США на Близькому Сході – CNN
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області Росії
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області Росії
Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН
Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН
Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії: говорили про Тайвань
Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії: говорили про Тайвань
РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на Європу – ISW
РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на Європу – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
11K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
8210
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
8195
Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
5805
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Новини

Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua