ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»

«Грузинська мрія» отримала у парламенті 89 мандатів зі 150

Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки парламентських виборів – перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Грузинська мрія» отримала у парламенті 89 мандатів зі 150.

За даними ЦВК, прохідний бар’єр у 5% окрім «Грузинської мрії» подолали чотири опозиційні партії. Зокрема, «Коаліція за зміни» набрала 11,03% – отримала 19 мандатів, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, 16 мандатів, «Сильна Грузія» – 8,81%, 14 мандатів, «Гахарія за Грузію» – 7,78%, 12 мандатів.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувається мітинг за участі опозиції, громадських організацій та студентів, які вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори. За протестувальниками спостерігає велика кількість поліції.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Однак апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.