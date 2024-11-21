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«Дякую тобі, бабусе з Австралії». Нардепка Шкрум розповіла про подорож із 10-місячною дитиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардепка Альона Шкрум зі своєю донечкою Лук'яною
фото: Альона Шкрум/Facebook

Альона Шкрум розповіла, що у неї були два відрядження підряд, до яких вона готувалась майже пів року

Народна депутатка від партії «Батьківщина» Альона Шкрум поділилася особистим досвідом поєднання роботи та материнства, розповівши про свої міжнародні відрядження із маленькою донькою. Зокрема подякувала бабусі з Австралії, що сиділа поруч в літаку. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«Дякую тобі, бабуся з Австралії, що сиділа поруч і навчила мене, що я не маю переживати за сон інших пасажирів, коли дитина просто хоче верещати, бо нудно», – написала депутатка, описуючи один із викликів, з якими стикнулася під час подорожей.

Перший досвід міжнародного відрядження з маленькою дитиною Альона Шкрум описала як складний і виснажливий.

«Перше відрядження з малою: Київ – Варшава – Женева – Цюрих – Таїланд – Лаос – Таїланд – Варшава – Київ. Малій – 10 місяців. Передивилась сторіс і зрозуміла, як дорога в 23 години/ потім 15 годин/потім назад 26 – виглядає ніби легкою і приємною. Це не так», – йдеться у посту.

Народна депутатка Альона Шкрум з донькою
Народна депутатка Альона Шкрум з донькою
фото: Альона Шкрум/Facebook

Шкрум зауважила, що під час поїздок, які охоплювали кілька країн, вона стикнулася з чималою кількістю викликів: довготривалі перельоти, адаптація дитини до нового клімату, харчування та організація побуту.

«Я переживала за все: за те, як вона буде їсти пюре, яке буде з магазину, а не домашнє, чи не буде алергії, як перенесе перельоти, особливо той, один, в 11 годин в небі, і що робити, коли в Женеві холодно, а в Лаосі плюс 35. І як взяти її в Лаос, де, виявляється, хоч це на іншій стороні річки від Таїланду, зовсім інші хвороби, безпекова ситуація, і інша санітарія», – зауважила нардепка.

Альона Шкрум взяла свою донечку у міжнародні відрядження
Альона Шкрум взяла свою донечку у міжнародні відрядження
фото: Альона Шкрум/Facebook

Альона Шкрум зазначила, що у неї були два відрядження підряд, до яких вона готувалась майже пів року: «При цьому друге спочатку запланувала, потім за два тижні відмінила через малу, а потім знову погодилась».

Попри труднощі, Шкрум відзначила, що ці подорожі стали не лише випробуванням, але й джерелом нових вражень.

Нардепка показала свою доньку Лук'яну
Нардепка показала свою доньку Лук'яну
фото: Альона Шкрум/Facebook

«Постійно думала, чи це окей для дитини, або я просто найгірша в світі мама. Мабуть, це тепер звичний внутрішній діалог. Вже по поверненню досі не маю відповіді, що ж воно було: егоїзм, робота, чи якась користь для дитини. Знаю лише, що ми відпрацювали на всі 1000%. І знаю, що вона дуже виросла за цей час, стільки всього навчилась, на все так дивилася величезними очима, що наче за три тижні прожила нове життя», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Альона Шкрум поїхала у відрядження у Женеву та взяла із собою донечку Лук'яну, якій немає ще року. Відповідні фото показала у Facebook.

Донечка Альони Шкрум
Донечка Альони Шкрум
фото: Альона Шкрум/Facebook

До слова, у січні 2024 року народна депутатка від ВО «Батьківщина» Альона Шкрум народила донечку. Батьком дитини є член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха.

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Теги: Батьківщина депутат діти політика сім'я дитина

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