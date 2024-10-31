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«Досягло точки кипіння». НАТО обурене поведінкою Угорщини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Досягло точки кипіння». НАТО обурене поведінкою Угорщини
Дипломати НАТО в Будапешті хотіли поговорити з Угорщиною про її «неоднозначну» політику щодо альянсу, але їх проігнорували
фото: Janos Kummer

«Угорська політика «нейтралітету» та її зростаюча залежність від Москви мають наслідки для безпеки євроатлантичних інтересів»

Угорщина пропустила зустріч НАТО в Будапешті, де планувалося обговорити зв'язки країни з Росією. Politico повідомляє, що відносини Угорщини з НАТО «досягають точки кипіння».

Так, у середу, 30 жовтня, у Будапешті відбувся саміт НАТО. Представники Угорщини не прийшли на зустріч із послами та військовими радниками НАТО, на якій планувалося обговорити зростаючі зв'язки країни з Росією та Китаєм. За інформацією американського видання, це погано позначається на відносинах Угорщини та Заходу, які вже майже досягли своєї «точки кипіння».

«Ми цінуємо можливість обговорити нову політику Угорщини з нашими союзниками. Той факт, що дискусія про політику «нейтралітету» союзника була необхідною, говорить сам за себе. Нещодавно оголошена Угорщиною політика економічного «нейтралітету» та її зростаюча залежність від Москви та Пекіна мають наслідки для безпеки Сполучених Штатів та євроатлантичних інтересів», – заявив посол США в Будапешті Девід Прессман після зустрічі в середу.

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу. Серед них Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов з програми НАТО з постачання зброї Києву.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах. Згодом кчасники акції протесту у центрі Тбілісі освистали кортеж прем'єр-міністра Орбана, який вирішив приїхати до Грузії із візитом. Він заявив, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну». 

Також Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. 

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Теги: міністр саміт Угорщина політика протест посол Віктор Орбан

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