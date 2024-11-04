Протести у Тбілісі. Грузинська опозиціонерка закликала Захід не повторювати помилок, зроблених в Україні

Деканоїдзе: «Зараз дуже важливо, аби на Заході зрозуміли, що треба підтримувати українців, грузинів і молдаван»

Захід не підтримав Грузію під час російської агресії 2008 року, не підтримав Україну під час російського вторгнення у 2014-му і зараз, під час повномасштабної війни, не надає Києву всю необхідну зброю. Дуже важливо, аби союзники не повторили цю помилку зараз, коли грузини борються за своє майбутнє в ЄС, виходячи на протести проти визнання результатів парламентських виборів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила екскерівниця Національної поліції України та представниця опозиційної партії «Єдність – Національний рахунок» Хатія Деканоїдзе.

Політикиня висловила надію, що нинішні протести у Грузії будуть мирними: «Я просто хочу, аби більшість громадян Грузії, які проголосували за Євросоюз, нарешті, все зрозуміли. Бо навіть після закону про іноагентів та ще раніше після вторгнення Росії в Україну, у когось були ілюзії, що команда Іванішвілі (проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, лідер правлячої партії «Грузинська мрія», яка отримала монобільшість, набравши 54 %, – «Главком») просто не хоче війни, але хоче до ЄС».

За словами Деканоїдзе, у Грузії дуже сильно працює російська пропаганда та пропаганда Іванішвілі. «Грузія пережила 2008 рік і була першою жертвою Росії. У нашого народу є велика травма через це. Пропаганда Кремля та пропаганда Іванішвілі, яку він скопіював звідти, досі переконує: якщо прозахідна коаліція перемагає на виборах, то неодмінно буде війна. Згадайте ці аморальні бігборди про Україну. І це вплинуло на багатьох, як працює така пропаганда на багатьох в тій же Молдові і взагалі скрізь – навіть в США», – переконує опозиціонерка.

Вона наголошує: треба, аби Захід припинив повторювати ті помилки, які він зробив і в 2008-му, і в 2014-му, і під час нинішньої війни в Україні, коли не дав Києву всю необхідну зброю. «І зараз дуже важливо, аби там (на Заході, – «Главком») зрозуміли, що треба підтримувати українців, грузинів і молдаван. Ми давно робимо своє домашнє завдання, але важливо, аби і Захід розумів, що треба запроваджувати санкції проти Іванішвілі і його маріонеткових «проксі», які мають капітал на Заході, та відпускають своїх синів і дочок у Сполучені Штати. Натомість тут вони хочуть зробити Росію. Треба вводити санкції не проти грузинського народу, а проти безпосередньо Іванішвілі», – пояснює Деканоїдзе.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

До слова, ввечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня.

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі відбудеться друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».