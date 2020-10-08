«Подарунок» Путіну: у Санкт-Петербурзі чоловік намагався себе спалити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік здійснив самопідпал у Санкт-Петербурзі

Постраждалим виявився 70-річний підприємець

Сьогодні в російському Санкт-Петербурзі чоловік скоїв самопідпал біля торговельно-розважального комплексу «Галерея«.

Про це повідомляє місцеве видання «Мегаполіс».

За даними видання, вогонь охопив його голову і плечі. Відразу ж після інциденту до нього на допомогу поспішили перехожі, які почали гасити чоловіка одягом.

«За словами свідків, чоловік зробив це на знак протесту – перед тим, як підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок», – пише видання.

За даними видання «Фонтанка», чоловік дістав опіки приблизно 50% тіла, його доправили в НДІ швидкої допомоги імені І.І. Джанелідзе.

Постраждалим виявився 70-річний підприємець.

Telegram-канал «Протесты в мире» оприлюднив відео з місця події. Судячи з ролика, на шиї у чоловіка висів плакат «Із днем народження, пане президенте».