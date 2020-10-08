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    У світі

    «Подарунок» Путіну: у Санкт-Петербурзі чоловік намагався себе спалити

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    Чоловік здійснив самопідпал у Санкт-Петербурзі - «Подарунок» Путіну: у Санкт-Петербурзі чоловік намагався себе спалити
    Чоловік здійснив самопідпал у Санкт-Петербурзі

    Постраждалим виявився 70-річний підприємець

    Сьогодні в російському Санкт-Петербурзі чоловік скоїв самопідпал біля торговельно-розважального комплексу «Галерея«.

    Про це повідомляє місцеве видання «Мегаполіс».

    За даними видання, вогонь охопив його голову і плечі. Відразу ж після інциденту до нього на допомогу поспішили перехожі, які почали гасити чоловіка одягом.

    «За словами свідків, чоловік зробив це на знак протесту – перед тим, як підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок», – пише видання.

    За даними видання «Фонтанка», чоловік дістав опіки приблизно 50% тіла, його доправили в НДІ швидкої допомоги імені І.І. Джанелідзе.

    Постраждалим виявився 70-річний підприємець.

    Telegram-канал «Протесты в мире» оприлюднив відео з місця події. Судячи з ролика, на шиї у чоловіка висів плакат «Із днем народження, пане президенте».

    чоловік протесты
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