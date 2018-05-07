Погода в Британії побила сорокарічний рекорд

Синоптики зазначають, що спекотні дні триватимуть недовго, і вже у вівторок температура піде на спад

Погода у Великій Британії в понеділок побила 40-річний рекорд температури для початку травня, стовпчик термометра в Лондоні піднявся до 28.7°С, свідчать дані британського метеобюро. За даними метеобюро, температура 28.7°С була зафіксована в центрі британської столиці в парку Сент-Джеймс. У різних районах Лондона температура також



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Синоптики зазначають, що спекотні дні триватимуть недовго, і вже у вівторок температура піде на спад

Погода у Великій Британії в понеділок побила 40-річний рекорд температури для початку травня, стовпчик термометра в Лондоні піднявся до 28.7°С, свідчать дані британського метеобюро.

За даними метеобюро, температура 28.7°С була зафіксована в центрі британської столиці в парку Сент-Джеймс. У різних районах Лондона температура також наближається до зазначеної позначки. В аеропорту Хітроу, який в ці вихідні дні завантажений більше звичайного, стовпчик термометра піднявся до 27,6°С. У деяких частинах Сполученого Королівства спека сягає 29°С, при цьому середнє значення для початку травня складає 15°С.

Лондонці та гості британської столиці, які на довгих вихідних залишилися в місті, заполонили парки і сквери: люди засмагають, насолоджуються сонячними променями, деякі купаються у водоймах.

Утім, спекотні дні триватимуть недовго, і вже у вівторок температура піде на спад, обіцяють синоптики.

Раніше температурний сплеск був зафіксований у травні 1995 року, коли стовпчик термометра піднявся до позначки 28,6°С. При цьому максимальний рекорд був досягнутий у 1944 році, коли в Британії встановилася 33-градусна спека.

Джерело: РИА Новости