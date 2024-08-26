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У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки РФ на Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки РФ на Україну
Перебої сталися в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова
фото з відкритих джерел

У Молдові були зафіксовані відключення світла між 8:00 і 9:00

Внаслідок російського удару по Україні в енергосистемі Молдови було зафіксовано перебої. Наразі ситуація під контролем. Про це повідомляє енергетичне підприємство Moldelectrica.

Так, перебої сталися в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру.

Зокрема, компанія зазначає, що на цей час немає ризику відключення споживачів в Республіці Молдова, попри відключення електроенергії, зафіксовані між 8:00 і 9:00.

«Ці перебої були спричинені масованими атаками на українську енергосистему з боку Російської Федерації. Щоб запобігти масовим відключенням, українські диспетчери переналаштували схему енергопостачання для запобігання неконтрольованим відключенням. Наразі споживачі в країні забезпечуються електроенергією місцевої генерації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

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Теги: відключення світла війна Молдова електроенергія

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