Атака на аеродром Липецька: як відреагувала російська влада

Після атаки БпЛА у Липецьку пролунала серія вибухів

Після атаки дрона місцева влада Липецька посилює заходи безпеки

Після потужної нічної атаки дрона, унаслідок якої спалахнув військовий аеродром, влада Липецької області прийняла рішення про скасування всіх розважальних заходів в регіоні. Про це повідомив губернатор області Ігор Артамонов, якого цитують росЗМІ.

«Спортивні та сімейні заходи будуть проходити з посиленими заходами безпеки», – йдеться у повідомленні.

Упродовж якого періоду діятимуть обмеження – наразі не зазначається. Триває евакуація мешканців кількох населених пунктів.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня російське місто Липецьк зазнало атаки безпілотників. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. ГУ МЧС по регіону підтвердило факт пожежу на аеродромі.

Аеродром «Липецьк-2» – у переліку тих летовищ, що активно використовуються армією РФ у війні проти України. Цьому аеродрому, як вказано на офіційному сайті, присвоєно 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

Влада оголосила режим надзвичайної ситуації та розпочала евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих поблизу аеродрому. За словами губернатора, у зону евакуації потрапляють понад 400 будинків.

Наразі розгорнуто пункти тимчасового перебування, до евакуйованих сіл прибули автобуси. На місці події працюють екстрені служби та місцева влада.