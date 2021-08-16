Поліція Британії вирішила перевіряти соцмережі перед видачею ліцензії на зброю

В перспективі британська влада опублікує нормативне керівництво, яке регулює обробку заявки на зброю

Поліція Великої Британії буде перевіряти акаунти претендентів на отримання ліцензії на зброю в соціальних мережах. Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє газета Times з посиланням на джерело в британському міністерстві внутрішніх справ.

Відповідна ініціатива була висунута після інциденту з масовим розстрілом в Плімуті, коли 22-річний Джейк Дейвісон відкрив стрілянину і вбив п'ятьох людей, після чого наклав на себе руки. У своєму акаунті злочинець публікував образливі коментарі, спрямовані на адресу жінок, матерів-одиначок, а також ділився міркуваннями про масову стрільбі.

«Ми постійно оцінюємо, які розумні і співмірні кроки ми можемо зробити, щоб запобігти повторенню таких жахливих людських жертв. Ми розробимо рекомендації щодо поліпшення порядку подачі заявок на вогнепальну зброю і видачі ліцензій, включаючи перевірки в соціальних мережах. Але сьогодні в терміновому порядку ми просимо поліцію переглянути свою практику і при необхідності ще раз перевірити існуючі ліцензії», – повідомив співрозмовник видання.

Додатково вказується, що в перспективі британська влада опублікує нормативне керівництво, яке регулює обробку заявки на зброю.

Про масовий розстріл, який влаштував Джейк Дейвісон, стало відомо в п'ятницю, 13 серпня. Уточнювалося, що молодий чоловік був засмучений тим, що він не міг схуднути і знайти дівчину.

Ліцензія Дейвісон була відкликана ще в грудні 2020 роки після звинувачень молодої людини в нападах, однак згодом дозвіл повернули.