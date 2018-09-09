Поліція ФРН затримала двох афганців за підозрою у вбивстві німця



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Поліція Німеччини

Двох афганців підозрюють у вбивстві німця у місті Кетен у землі Саксонія-Ангальт

Через підозру у вбивстві німця у містечку Кетен, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, у ніч на неділю, 9 вересня, затримали двох чоловіків, громадян Афганістану. Про це повідомили поліція та прокуратура землі, передає агенція dpa. Допити підозрюваних тривають, обставини вбивства з'ясовуть, розслідування ведеться у всіх напрямах, зазначили правоохоронці.

Вбивство було скоєне під час суперечки на дитячому майданчику. За даними ЗМІ, троє афганців сперечалися із жінкою щодо того, від кого вона вагітна. Згодом до них підійшли двоє громадян Німеччини. Почалася бійка, в результаті якої загинув 22-річний німець.

За даними видання Die Welt, причиною смерті став крововилив у мозок. Проти третього афганця підозри не висунуто і його не затримували.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня в саксонському місті Хемніц було вбито 35-річного німця. Його було поранено під час бійки на святі міста, в якій взяли участь до десяти людей різних національностей. За підозрою у вбивстві затримали двох мігрантів, походження яких ще з'ясовують, третього підозрюваного розшукують. Вбивство спричинило великий резонанс у місті та Німеччині загалом. Після вбивства у Хемніці пройшли масові акції прибічників правих поглядів та їхніх противників. Мали місце також напади праворадикалів на іноземців.

Джерело: Deutsche Welle