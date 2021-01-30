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    У світі

    Авіація США знищила одного з ватажків ІДІЛ

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    <p>Терорист був убитий у середу, 27 січня, поблизу міста Кіркук на півночі Іраку</p> - Авіація США знищила одного з ватажків ІДІЛ

    Терорист був убитий у середу, 27 січня, поблизу міста Кіркук на півночі Іраку

    Вбитий терорист відповідав за розробку й передачу вказівок бойовикам «Ісламської держави»

    В Іраку Повітряні сили США знищили одного з ватажків терористичної організації »Ісламська держава». Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників військової коаліції під керівництвом США та Іраку.

    Зазначається, що 43-річний командувач ІДІЛ Джаббар Салман Алі Фархан аль-Іссаві, відомий як Абу Ясер, був убитий у середу, 27 січня, поблизу міста Кіркук на півночі Іраку.

    За словами представника військової коаліції, полковника Уейн Маротта, терорист відповідав за розробку й передачу вказівок бойовикам ІДІЛ, а також за допомогу в розширенні присутності угруповання на території Іраку. В операції з ліквідації бойовика взяли участь й іракські служби безпеки.

    Нагадаємо, 20 грудня минулого року біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші».

    У листопаді минулого року повідомлялося, що в Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ.

    Як повідомлялося, 21 січня у столиці Іраку два терористи-смертники підірвали себе, десятки загиблих.

    Теги: Ірак ІДІЛ США авіація
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