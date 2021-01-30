Авіація США знищила одного з ватажків ІДІЛ

Терорист був убитий у середу, 27 січня, поблизу міста Кіркук на півночі Іраку

Вбитий терорист відповідав за розробку й передачу вказівок бойовикам «Ісламської держави»

В Іраку Повітряні сили США знищили одного з ватажків терористичної організації »Ісламська держава». Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників військової коаліції під керівництвом США та Іраку.

Зазначається, що 43-річний командувач ІДІЛ Джаббар Салман Алі Фархан аль-Іссаві, відомий як Абу Ясер, був убитий у середу, 27 січня, поблизу міста Кіркук на півночі Іраку.

За словами представника військової коаліції, полковника Уейн Маротта, терорист відповідав за розробку й передачу вказівок бойовикам ІДІЛ, а також за допомогу в розширенні присутності угруповання на території Іраку. В операції з ліквідації бойовика взяли участь й іракські служби безпеки.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші».

У листопаді минулого року повідомлялося, що в Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ.

Як повідомлялося, 21 січня у столиці Іраку два терористи-смертники підірвали себе, десятки загиблих.