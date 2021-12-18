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    Нідерланди вводять локдаун через поширення Covid-штаму «Омікрон»

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    З початку пандемії у Нідерландах зафіксували більш ніж 2,9 млн випадків коронавірусу - Нідерланди вводять локдаун через поширення Covid-штаму «Омікрон»
    З початку пандемії у Нідерландах зафіксували більш ніж 2,9 млн випадків коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Обмеження діятимуть щонайменше до 14 січня

    З неділі, 19 грудня, у Нідерландах запроваджують локдаун, щоб взяти під контроль поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє BBC з посиланням на прем'єр-міністра країни Марка Рютте.

    Так, з 19 грудня усі бари, ресторани та магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, кінотеатри, театри, музеї та тренажерні зали будуть закриті.

    Також, згідно з новими правилами, заборонятиметься запрошувати додому понад двох гостей від 13 років. Лише 24−26 грудня та напередодні Нового року можна буде запросити чотирьох гостей.

    Окрім того, нідерландські школи буде закрито до 9 січня.

    Повідомляється, що обмеження діятимуть щонайменше до 14 січня.

    З початку пандемії у Нідерландах зафіксували більш ніж 2,9 млн випадків коронавірусу та понад 20 000 смертей.

    Нагадаємо, уночі у Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам «Омікрон» (B.1.1.529-like). Про це у суботу, 18 грудня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: здоров'я Нідерланди карантин ВООЗ коронавірус
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    Нідерланди вводять локдаун через поширення Covid-штаму «Омікрон»