У Києві п’яний водій збив хлопчика на пішохідному переході та втік (відео)

У Києві затримали п'яного водія, який збив дитину на пішохідному переході

Від удару дитину підкинуло високо у повітря

У Подільському районі Києва легковий автомобіль BMW під керуванням нетверезого водія скоїв наїзд на підлітка на пішохідному переході та, не зупиняючись, втік. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

«Вчора близько 21 години автомобіль BMW на швидкості здійснив наїзд на 12-річного хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом. Винуватець з місця події втік, навіть не зупинившись», - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, від удару дитину підкинуло високо у повітря. Хлопчик госпіталізований.

Тим часом завдяки камерам відеоспостереження поліцейські оперативно знайшли згаданий BMW на АЗС. Водій виявився п'яним - у його крові виявили один проміле алкоголю. Його затримано, а транспортний засіб відправлено на арештмайданчик.

За даними Київ Оперативний, у легковику перебували двоє людей - уродженці Сум та Рівного, обидва у нетверезому стані. За словами водія, він випив зайвого, оскільки у його матері виявили коронавірус.

Крім того, повідомляється, що в аварії постраждали двоє людей: син і батько. Відомо, що хлопця відправлено до лікарні у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.