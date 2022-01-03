  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві п’яний водій збив хлопчика на пішохідному переході та втік (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві затримали п'яного водія, який збив дитину на пішохідному переході - У Києві п’яний водій збив хлопчика на пішохідному переході та втік (відео)
    У Києві затримали п'яного водія, який збив дитину на пішохідному переході
    фото: скріншот відео

    Від удару дитину підкинуло високо у повітря

    У Подільському районі Києва легковий автомобіль BMW під керуванням нетверезого водія скоїв наїзд на підлітка на пішохідному переході та, не зупиняючись, втік. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

    «Вчора близько 21 години автомобіль BMW на швидкості здійснив наїзд на 12-річного хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом. Винуватець з місця події втік, навіть не зупинившись», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з відео, від удару дитину підкинуло високо у повітря. Хлопчик госпіталізований.

    Тим часом завдяки камерам відеоспостереження поліцейські оперативно знайшли згаданий BMW на АЗС. Водій виявився п'яним - у його крові виявили один проміле алкоголю. Його затримано, а транспортний засіб відправлено на арештмайданчик.

    За даними Київ Оперативний, у легковику перебували двоє людей - уродженці Сум та Рівного, обидва у нетверезому стані. За словами водія, він випив зайвого, оскільки у його матері виявили коронавірус.

    Крім того, повідомляється, що в аварії постраждали двоє людей: син і батько. Відомо, що хлопця відправлено до лікарні у тяжкому стані.

    Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

    До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

    Теги: ДТП Київ водій поліція BMW
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві п’яний водій збив хлопчика на пішохідному переході та втік (відео)