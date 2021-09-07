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    В Україну їде спецпосланець США щодо «Північного потоку – 2»

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    Амос Хохштейн є американським спецпосланцем з питань&nbsp;&laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo;. - В Україну їде спецпосланець США щодо «Північного потоку – 2»
    Амос Хохштейн є американським спецпосланцем з питань «Північного потоку – 2».
    Фото: АР

    Українська влада буде говорити з Хохштейном про проблеми, які несе російський газопровід

    Цього тижня в Україну прибуде старший радник з енергетичної безпеки держсекретаря США Амос Хохштейн, який є американським спецпосланцем з питань «Північного потоку – 2». Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповіла радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

    За її словами, українська влада буде говорити з Хохштейном про проблеми, які несе російський газопровід, останню частину труби якого вчора заклали на морській ділянці.

    «Наприкінці цього тижня ми продовжимо говорити про це в Києві, куди приїде Амос Хохштейн, робота якого направлена на забезпечення енергетичної безпеки в Європі, і рішення питань, пов'язаних з імплементацією досягнутої між США та Німеччиною угоди», – розповіла Зеркаль.

    Радниця міністра нагадала, що після завершення будівництва газопроводу Німеччина повинна його сертифікувати, а Єврокомісія підтвердити цю сертифікацію, однак, на її думку, Росія не буде чекати завершення сертифікації.

    «До кінця сертифікації газопровід не може запрацювати, але ми вже зараз бачимо, що в планах Росії запустити газопровід, не дочекавшись всіх рішень про сертифікацію», – зазначила радниця міністра, додавши, що США мають повноваження для накладення нових санкцій.

    Як відомо, Амос Хохштейн є близьким радником президента США Джо Байдена. Його також називають головним противником російського газопроводу «Північний потік – 2», який має з’єднати Росію та Німеччину в обхід України.

    Хохштейн у 2017-2020 роках був членом наглядової ради українського «Нафтогазу».

    У квітні американське видання Politico писало, що Хохштейна можуть призначити спецпосланцем США для того, щоб він «вбив« російський «Північний потік – 2». Але після цього Байден скасував санкції проти оператора газопроводу та взяв курс на поліпшення відносин між Вашингтоном та Берліном.

    Нагадаємо, оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі.

    Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

    Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.

    Теги: енергетика США Україна Держдепартамент США Олена Зеркаль Північний потік-2
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    В Україну їде спецпосланець США щодо «Північного потоку – 2»