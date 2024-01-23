Влада показала фото наслідків удару по Києву

На місці працюють підрозділи ДСНС

У Соломʼянському районі Києва внаслідок ракетного удару в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Крім того, виникли загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі.

Екстрені служби працюють на місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Київська міська військова адміністрація показала наслідки ракетного удару в Солом'янському районі.

4 фото На весь екран





фото: КМВА

Нагадаємо, уранці 23 січня вУ Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.

Повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.