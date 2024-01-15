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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Приємний сюрприз від ЗСУ

glavcom.ua
Країна-агресорка втратила унікальне повітряне судно – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
колаж: glavcom.ua

Зараз ворог вже не буде нахабніти над українським морем

Збиття над Азовським морем російського літака радіорозвідки А-50 та пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М11 – це подія принципово значуща.

І найбільш мені приємно, що я не можу однозначно сказати, а яким чином це вдалося ЗСУ. Відповідно, і у ворога теж непонятка.

F-16 принципово здатен на таке, але це маловірогідно. Бо поява поблизу лінії фронту цих літаків не могла пройти непоміченою. І всі пабліки ворога вже б захлиналися від люті і порожніх погроз а-ля Медведєв після літри.

Швидше за все, це знов спрацював «Петріот». Але навіть для цього справді чудового комплексу ЗРК відстань до враженої цілі надто велика. У такому випадку виходить, що в нас до «Петріоту» з’явилися справді далекобійні зенітні ракети. Або це дає результати дуже розумна і перспективна програма ФранкенСАМ.

І є ще один варіант: над Азовським морем відпрацювали нові українські безпілотники, здатні нести ракети класу «повітря-повітря». Оце було б найкраще. Бо тоді у ворога величезна проблема.

У будь-якому випадку, безсумнівно, що зенітники ЗСУ навчилися планувати нетипові операції, непомітно для ворога висуватися впритул до лінії фронту, виконувати складну задачу за обмежений час і відходити без втрат. І це вже другий успішний приклад зенітної засідки. До речі, така тактика – ноу-хау наших героїв.

Зараз ворог вже не буде нахабніти над українським морем, він змушений буде відтягнути маршрути своїх авіарозвідників кілометрів на сто вглиб власної території. А це, з урахуванням радіусу їх дії, дещо зменшить можливості агресора наносити ракеті удари по Україні.

Тому, як любили повторювати у радянські часи застою, ЗСУ «не можна зупинятися на досягнутому».

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Теги: літак повітря ворог ЗСУ

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