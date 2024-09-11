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Чому у деяких чиновників падають зарплати? Пояснення голови Нацагентства з держслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чому у деяких чиновників падають зарплати? Пояснення голови Нацагентства з держслужби
Керівниця Нацагентства з держслужби прокоментувала зарплату чиновників
фото з відкритих джерел

«Той, хто жив на 100 тис. грн, зараз отримує у кращому випадку 54-60 тис.»

З 1 січня 2024 року в Україні змінилася система оплати праці держслужбовців, тому той, хто отримує 100 тис. грн, наразі має 54-60 тис. Виключення становить робота на прифронтових територіях у разі ризику здоров’ю та життю службовця. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

Керівниця Нацагентства розповіла, хто складає третину держслужбовців, яка відчула зниження зарплат у порівнянні з минулим роком:

«У нас суттєвий розрив – орієнтовно 70% – у посадових окладах між державними органами третього типу першої юрисдикції (юрисдикція яких поширюється на всю територію України, – «Главком») та державними органами другої юрисдикції (юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, Києва та Севастополя, – «Главком»)».

Наталія Алюшина зауважила, що впровадження нових умов оплати праці відбувається складно – з помилками або прорахунками.

«Так, вже після переходу на класифікацію посад було внесено зміни до постанов Кабміну 391 та 787, які встановлюють додаткові коригуючі коефіцієнти на місцевому рівні. Так, для прифронтових територій є своя градація: наприклад, для держслужбовців в Херсоні діє коефіцієнт «3» (на який помножується оклад, – «Главком»). Натомість при підготовці держбюджету на наступний рік треба знайти можливості, аби виправити ситуацію для державних службовців другої-третьої юрисдикції (обласного-районного рівня, – «Главком»)», – йдеться у заяві.

Голова Нацагентства з питань держслужби додала, що той, хто жив на 100 тис. грн, зараз отримує у кращому випадку 54-60 тис. Вона пояснила, наскільки постраждали ті, кому виписували по 700-1000% «інтенсивки»:

«Переважно це відбулося на центральному рівні, де зріс рівень окладів, але при цьому впали захмарні доплати. Адже рівень премій обмежено 30%. Та й на рівні області, скажімо, керівник апарату міг отримувати і 85 тис., і 100 тис. грн. Зараз він має фіксовану зарплату, яка не може вийти за межі цих «+ 30%». Тому той, хто жив на 100 тис. грн, зараз отримує у кращому випадку 54-60 тис. Виключення становить робота на прифронтових територіях у разі ризику здоров’ю та життю службовця».

Нагадаємо, що Наталія Алюшина розповіла, що 1 січня 2024 року Україна перейшла на нову систему оплати праці держслужбовців. Попри складну ситуацію в економіці країни, Міністерство фінансів знайшло додаткові 22 млрд грн для фінансування заробітної плати чиновників.

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Теги: Мінфін Наталія Алюшина зарплатня премія Україна Держслужба праці чиновник зарплата депутат економіка Національне агентство України з питань державної служби

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