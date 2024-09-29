Співачка та бойова медикиня пояснила, чому війську потрібні жінки

«Це не армія потрібна жінкам, це жінки потрібні армії», – вважає Анастасія Шевченко

Бойова медикиня та співачка Анастасія Шевченко, відома під псевдонімом Стасік, пояснила, чому жінки потрібні у війську. Свою думку вона висловила у інтерв’ю «Радіо Байрактар».

«Правда така, що Україна воює, і ми не виграємо війну без жінок у війську. Ми маленька країна, нас мало. Якби у нас не було війни, чоловіки могли б вести якісь торги про те, що це наша чоловіча справа, це наша закрита спільнота, ми тут не хочемо жінок. Але так не працює, ми не виграємо так війну. Чоловіків мало. Чоловіків – 50% населення країни. З них якась кількість – пенсіонери, діти, мають інвалідність, виїхали, заброньовані. Нам треба люди. Це не армія потрібна жінкам, це жінки потрібні армії», – вважає Анастасія Шевченко.

За словами бойової медикині, армія має змінюватися під потреби жінок, тому що це необхідно країні.

«Велика кількість змін, які нам видаються потрібними в армії як би для жінок, насправді потрібні не жінкам. Вони потрібні всім. Тобто жіноча форма – це дрібниця. Це не дуже важливо. Великі зміни, яких потребує армія в принципі, пов’язана з питання внутрішньої безпеки, оцінки професійної якості бійців. Як тільки з’явиться чітке розуміння професійних якостей, яких потребує та чи інша посада, автоматично відпадає питання гендеру людини, яка займає цю посаду», – пояснила свою думку Стасік.

Раніше Міноборони повідомило, на які посади претендують жінки в армії.

Також військовослужбовиця Оксана, яка від початку повномасштабної війни добровільно пішла у військкомат і була мобілізована як медикиня, заявила що зазнала сексуального домагання під час бойового злагодження.