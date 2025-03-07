Польща через ракетну атаку підняла у повітря свої винищувачі

Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через ракетну загрозу

Сьогодні вранці Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.

«Увага! У зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил мобілізував усі наявні сили та засоби. Чергові винищувальні пари були зведені, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки вийшли на найвищий стан готовності.

«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування збройних сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування», – додали в командуванні.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через ракетну загрозу.