Заважають старі боєприпаси: у Польщі почалося зачищення локації майбутнього газового термінала

Визначена фахівцями ділянка пляжів у Гданську буде закрита для відвідування

Снаряди і бомба часів Другої світової все ще становлять небезпеку

У Польщі, у Гданській затоці, розпочалася операція зі знешкодження нерозірваних боєприпасів часів Другої світової війни. Снаряди і бомбу було виявлено на місці запланованого розміщення плавучого газового термінала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

З інформацією влади Гданська, йдеться про 100 артилерійських снарядів і велику авіабомбу, загальна маса вибухівки – 1200 кілограмів. Знешкодження такої кількості боєприпасів візьме 5 днів.

Відсьогодні, 11 березня, до п’ятниці, 14 березня, а також наступного вівторка, 18 березня, визначена фахівцями ділянка пляжів буде закрита для відвідування з 9:00 до 16:00 – у цей час там працюватимуть дайвери-сапери.

«Дайвери будуть спускатися під воду і прив’язувати заряди вибухівки, після чого буде проводитися контрольований підрив. Хоча боєприпаси пробули під водою 80 років, вони досі дуже небезпечні», – розповів представник 8-ї флотилії берегової охорони, яка є залученої до операції.

Перший плавучий LNG-термінал у Польщі планують запустити у 2027-2028 роках.

Раніше «Главком» повідомляв, що у пункті пропуску «Шегині» на кордоні України та Польщі сьогодні, 11 березня, пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі.

Також стадо відомо, що Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури Польщі планують адаптувати аеропорти країни до можливості роботи з військовими.