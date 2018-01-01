Польща запустить ще один залізничний маршрут в Україну

На реконструкцію залізничного переїзду виділять 40 млн злотих

Міністерство інфраструктури Польщі планує відкриття нового прикордонного комбінованого - авто і ж/д переходу Мальховіце-Нижанковичі на кордоні з Україною. Таку заяву міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик зробив після поїздки на дрезині від Перемишля до прикордонної станції Мальховіце, передає видання Rynek Kolejowy. [READ_MORE]



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На реконструкцію залізничного переїзду виділять 40 млн злотих

Міністерство інфраструктури Польщі планує відкриття нового прикордонного комбінованого - авто і ж/д переходу Мальховіце-Нижанковичі на кордоні з Україною. Таку заяву міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик зробив після поїздки на дрезині від Перемишля до прикордонної станції Мальховіце, передає видання Rynek Kolejowy.

Зокрема, відомство планує направити 40 млн злотих (близько 320 млн грн) на реконструкцію залізничної колії Перемишль-Мальховіце.

«Ми відвідали лінію № 102 (Перемишль-Мальховіце), про яку багато говорять в Перемишлі. Ця лінія надзвичайно цікава. До мене звернувся пан Кухчиньски (голова Сейму Польщі. - ЦТС) з проханням проаналізувати, чи можна її відновити. (...). Сподіваюся, що це можна зробити не тільки до Мальховіце, Нижанковичів, але також до Кросьценко і Загужа, в цілому, по цій лінії. Я переконаний, що в цьому є сенс», - заявив міністр.

Втім точних строків для виділення коштів та початку робіт чиновник не назвав.

Варто відзначити, що для Польщі відновлення маршруту Перемишль-Хирів-Загужу має практичне значення, оскільки транзит через територію України скоротить шлях з Перемишля в Загужу.