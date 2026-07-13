Уночі у Молдові впав російський дрон

Дрон перетнув повітряний простір Молдови внаслідок атак Росії на Одеську область

У ніч на 13 липня у Молдові поблизу села Копанка Каушанського району впав і вибухнув дрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

«Цієї ночі, 13 липня, о 01:03 було виявлено літаючий об’єкт, який вибухнув у районі села Копанка, Каушанського району. За попередніми даними, літаючий об’єкт типу «Герань-2» (Shahed 136) пролетів над повітряним простором Республіки Молдова внаслідок повітряних атак Російської Федерації на Одеський регіон України», – йдеться у повідомленні.

фото: поліція Молдови

Зазначається, що на місці події працюють групи фахівців із відповідних структур.

«У разі виявлення підозрілих літальних апаратів громадянам рекомендується не наближатися до них, не торкатися їх і не рухати, запам’ятати місцезнаходження та утриматися від використання мобільного телефону поблизу, оскільки вони можуть містити вибухові елементи, чутливі до радіохвиль. Негайно зателефонуйте до служби 112 лише після того, як відійдете на відстань не менше 500 метрів», – наголошує міністерство.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 13 липня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ударом опинився Одеський район, де зафіксовано влучання в житлову та комерційну забудову.