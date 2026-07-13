Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уночі у Молдові впав російський дрон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі у Молдові впав російський дрон
За даними Міністерства оборони, йдеться про російський безпілотник типу «Герань-2»
фото: поліція Молдови

Дрон перетнув повітряний простір Молдови внаслідок атак Росії на Одеську область

У ніч на 13 липня у Молдові поблизу села Копанка Каушанського району впав і вибухнув дрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

«Цієї ночі, 13 липня, о 01:03 було виявлено літаючий об’єкт, який вибухнув у районі села Копанка, Каушанського району. За попередніми даними, літаючий об’єкт типу «Герань-2» (Shahed 136) пролетів над повітряним простором Республіки Молдова внаслідок повітряних атак Російської Федерації на Одеський регіон України», – йдеться у повідомленні.

Уночі у Молдові впав російський дрон фото 1
фото: поліція Молдови

Зазначається, що на місці події працюють групи фахівців із відповідних структур.

«У разі виявлення підозрілих літальних апаратів громадянам рекомендується не наближатися до них, не торкатися їх і не рухати, запам’ятати місцезнаходження та утриматися від використання мобільного телефону поблизу, оскільки вони можуть містити вибухові елементи, чутливі до радіохвиль. Негайно зателефонуйте до служби 112 лише після того, як відійдете на відстань не менше 500 метрів», – наголошує міністерство.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 13 липня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ударом опинився Одеський район, де зафіксовано влучання в житлову та комерційну забудову.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція оглядає безпілотник, якого хвилі викинули на узбережжя Туреччини, червень 2026 року
На пляжі в Туреччині знайшли безпілотник із бойовою частиною
16 червня, 01:17
Традиційно Собянін заявив про «успішне знищення» безпілотників
Мер Москви пожалівся на атаку дронів
13 червня, 17:21
Армія Нідерландів почала готувати табір для полонених на випадок війни
Нідерланди почали готуватися до можливої війни з Росією
15 червня, 17:31
Трамп вирішив заключити угоду з Іраном через проміжіні вибори в США у листопаді
NYT: Республіканці критикують Трампа за невигідну угоду з Іраном, яка фактично означає поразку США
21 червня, 06:28
Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал
Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал
23 червня, 13:54
Наслідки російської атаки по АЗС
Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків
25 червня, 09:13
Понівечений мікроавтобус через атаку РФ
Росія атакувала Нікополь: загинули двоє людей, понад 10 постраждали
26 червня, 18:50
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
Росіяни вбили цілу сім'ю в Києві
6 липня, 12:36
Ситуація на фронті 8 липня
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026
8 липня, 22:24

Соціум

Скандал у Венеції. Єврокомісія забирає €2 млн у бієнале через російський павільйон
Скандал у Венеції. Єврокомісія забирає €2 млн у бієнале через російський павільйон
Уночі у Молдові впав російський дрон
Уночі у Молдові впав російський дрон
Українці склали більшість працевлаштованих іноземців у Польщі: названо кількість
Українці склали більшість працевлаштованих іноземців у Польщі: названо кількість
Удар по нафтобазі у Ставропольському краї: чому цей об'єкт важливий
Удар по нафтобазі у Ставропольському краї: чому цей об'єкт важливий
У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)
У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)
Аномальна спека в Європі забрала життя понад 10 тис. людей
Аномальна спека в Європі забрала життя понад 10 тис. людей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
87K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
85K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua