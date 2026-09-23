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Польща шукає невідомий об’єкт, який міг впасти біля кордону з Росією: піднято винищувачі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща шукає невідомий об’єкт, який міг впасти біля кордону з Росією: піднято винищувачі
Після того як об’єкт зник із радарів, на ймовірне місце його падіння направили десятки військовослужбовців та авіацію
фото: Wojsko polskie

До пошуків біля Мальборка залучили військових, поліцію, рятувальників, літаки та гелікоптери

У Польщі розпочали пошуки невідомого об’єкта, який могли зафіксувати радари в районі міста Мальборк неподалік кордону з Росією. Для перевірки території залучили військових, поліцейських і рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання RMF24.

За даними журналістів, невідомий об’єкт зафіксували польські радіолокаційні системи. Встановити, що саме це було, військовим не вдалося. Об’єкт рухався з півночі, з боку російського Калінінграда, приблизно зі швидкістю вітру.

Після того як об’єкт зник із радарів, на ймовірне місце його падіння направили десятки військовослужбовців Сил територіальної оборони, поліцейських і пожежників. До пошуків також залучили літаки та гелікоптери. Крім того, польські військові повторно підняли в повітря чергову пару винищувачів MiG-29.

Водночас польське командування наразі не має підтвердження, що невідомий об’єкт справді порушив повітряний простір країни. За даними джерел RMF24, серед можливих пояснень – повітряна куля або навіть зграя птахів. Пошуки об’єкта продовжать у четвер.

Раніше цього ж дня польські винищувачі вже піднімалися в повітря після короткочасного порушення повітряного простору країни російським вертольотом Мі-8. Польське оперативне командування повідомило, що він перебував у повітряному просторі Польщі кілька десятків секунд.

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Теги: Польща гібридна війна винищувач

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