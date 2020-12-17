На Київщині під час пожежі загинула літня жінка (фото)

У будинку було дуже сильне задимлення

Рятувальники виявили тіло жінки під час гасіння пожежі

У четвер, 17 грудня, сталася пожежа у приватному житловому будинку в місті Біла Церква. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце було направлено черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

По прибуттю розвідкою встановлено, що в будинку дуже сильне задимлення, горять речі домашнього вжитку та меблі.

Внаслідок пожежі загинула літня жінка 1940 року народження.

Пожежу було локалізовано о 13:16, повністю ліквідовано о 14:08.

До гасіння пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 грудня ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.

15 грудня під час пожежі в житловому будинку на пров. Василя Жуковського, 13/16 у Голосіївському районі столиці постраждала жінка.