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    На Київщині під час пожежі загинула літня жінка (фото)

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    У будинку було дуже сильне задимлення - На Київщині під час пожежі загинула літня жінка (фото)
    У будинку було дуже сильне задимлення
    Фото: ДСНС

    Рятувальники виявили тіло жінки під час гасіння пожежі

    У четвер, 17 грудня, сталася пожежа у приватному житловому будинку в місті Біла Церква. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце було направлено черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

    По прибуттю розвідкою встановлено, що в будинку дуже сильне задимлення, горять речі домашнього вжитку та меблі.

    Внаслідок пожежі загинула літня жінка 1940 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 13:16, повністю ліквідовано о 14:08.

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    На Київщині під час пожежі загинула літня жінка (фото)
    На Київщині під час пожежі загинула літня жінка (фото)
    На Київщині під час пожежі загинула літня жінка (фото)

    До гасіння пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 15 грудня ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.

    15 грудня під час пожежі в житловому будинку на пров. Василя Жуковського, 13/16 у Голосіївському районі столиці постраждала жінка.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники жінка Біла Церква
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