Росіяни почали використовувати на фронті китайську технологію зв’язку – Флеш
Поява незвичного обладнання окупантів засвідчила поступовий відхід від аналогової передачі відео на полі бою
Російські війська почали активно застосовувати на фронті китайську цифрову систему зв’язку Ascent, яка використовує закритий протокол та забезпечує зашифровану передачу даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.
За словами фахівця, йому почали масово надсилати фотографії невідомого відеопередавача (VTX) із чотирма антенами з проханням ідентифікувати обладнання.
Бескрестнов пояснив, що йдеться про систему Ascent, яку створили ті самі китайські розробники, що й відому систему Walksnail. Водночас остання розробка суттєво відрізняється від попередньої.
Модеми системи Ascent побудовані на чипсеті Artosyn ARLink AR8030. Обладнання використовує закритий протокол зв’язку, а передача даних захищена шифруванням стандарту AES-256.
Бескрестнов також наголосив, що застосування таких технологій російськими військовими свідчить про поступове завершення епохи аналогової передачі відео на полі бою та перехід до цифрових систем зв’язку.
Нагадаємо, раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому» розповів про модернізацію російських ударних безпілотників. За його словами, окупанти намагалися забезпечити реактивні шахеди можливістю онлайн-керування, що створило додаткові виклики для української протиповітряної оборони.
Крім того, Бескрестнов розповів про технологічний розвиток у війні безпілотників. За словами фахівця, поширення засобів радіоелектронної боротьби на фронті стимулювало розробку та постійну модернізацію БпЛА.
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