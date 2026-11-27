Російські війська почали активно застосовувати на фронті китайську цифрову систему зв’язку Ascent, яка використовує закритий протокол та забезпечує зашифровану передачу даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

За словами фахівця, йому почали масово надсилати фотографії невідомого відеопередавача (VTX) із чотирма антенами з проханням ідентифікувати обладнання.

Бескрестнов пояснив, що йдеться про систему Ascent, яку створили ті самі китайські розробники, що й відому систему Walksnail. Водночас остання розробка суттєво відрізняється від попередньої.

Модеми системи Ascent побудовані на чипсеті Artosyn ARLink AR8030. Обладнання використовує закритий протокол зв’язку, а передача даних захищена шифруванням стандарту AES-256.

Бескрестнов також наголосив, що застосування таких технологій російськими військовими свідчить про поступове завершення епохи аналогової передачі відео на полі бою та перехід до цифрових систем зв’язку.

Нагадаємо, раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому» розповів про модернізацію російських ударних безпілотників. За його словами, окупанти намагалися забезпечити реактивні шахеди можливістю онлайн-керування, що створило додаткові виклики для української протиповітряної оборони.

Крім того, Бескрестнов розповів про технологічний розвиток у війні безпілотників. За словами фахівця, поширення засобів радіоелектронної боротьби на фронті стимулювало розробку та постійну модернізацію БпЛА.