Сили оборони України протягом 19–26 листопада 2026 року уразили 15 складів російських окупаційних військ. Найбільше ударів припало на об’єкти матеріально-технічного забезпечення противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, протягом тижня українські військові уразили:

дев’ять складів матеріально-технічного забезпечення;

три склади паливно-мастильних матеріалів;

два склади боєприпасів;

один склад безпілотних літальних апаратів.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що ураження військових складів противника стало відповіддю на російську збройну агресію та терор проти українського населення.

«Ліквідуємо склади окупантів максимально ефективно та оперативно, мов до Black Friday», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 4 листопада та в ніч проти 5 листопада Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у шести районах. Під українські удари потрапили склади безпілотників та боєприпасів, ремонтно-відновлювальні підрозділи противника, а також місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів в окупованому Криму.

Крім того, 13 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів російських окупантів. Українські військові завдали ударів по об’єктах логістичного забезпечення російських підрозділів.