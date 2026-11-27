Єфремовський завод синтетичного каучуку – російське хімічне підприємство в Тульській області, задіяне у виробництві компонентів твердого ракетного палива

У ніч проти 27 листопада Сили оборони України у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра» уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ. Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі пояснили, що синтетичний каучук є одним із ключових компонентів твердого ракетного палива. Саме ракетами «Іскандер» російські окупанти завдають ударів по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Масштаби завданих російському підприємству збитків уточнюються.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив результати ураження Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області РФ 23 листопада. Потужність підприємства становить до 7,5 млн тонн нафти на рік.

Унаслідок українського удару по НПЗ:

знищено 20 горизонтальних резервуарів;

пошкоджено 21 горизонтальний резервуар;

пошкоджено 11 вертикальних резервуарів;

пошкоджено ділянку трубопроводу.

У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системно завдавати ударів по об’єктах, задіяних у забезпеченні російської збройної агресії.

«Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ. Після ударів на території підприємства спалахнула пожежа. Новошахтинський НПЗ є одним із найбільших підприємств паливної інфраструктури на півдні Росії.