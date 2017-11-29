Помер режисер мультфільмів про кота Леопольда

Режисеру було 77 років

Постановник мультфільмів про кота Леопольда, російський режисер Анатолій Рєзніков помер сьогодні, 31 січня, у Німеччині. Йому було 77 років. Про це повідомляє ТАСС. Серед інших його визначних робіт — «Клякса» (1980), «Раз ковбой, два ковбой» (1981), «Чортеня з пухнастим хвостом» (1985). Всього,



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Режисеру було 77 років

Постановник мультфільмів про кота Леопольда, російський режисер Анатолій Рєзніков помер сьогодні, 31 січня, у Німеччині. Йому було 77 років. Про це повідомляє ТАСС.

Серед інших його визначних робіт — «Клякса» (1980), «Раз ковбой, два ковбой» (1981), «Чортеня з пухнастим хвостом» (1985).

Всього, працюючи на ТО «Екран», режисер створив майже 40 мультиплікаційних фільмів, більшість з них — у співпраці з художником-постановником В'ячеславом Назаруком.

Мультфільм про кота Леопольда був знятий за сценаріями Аркадія Хайта. Перші серії вийшли в 1975 році і були зроблені в техніці перекладки. Ще дев'ять мальованих серій вийшли з 1981 по 1987 рік. В середині 2010-х вийшов серіал «Нові пригоди кота Леопольда», над яким також працював Резніков.

Також сьогодні на 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк.