Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер російський політолог Гліб Павловський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер російський політолог Гліб Павловський
фото: wikipedia.org

Павловському був 71 рік

Помер російський політолог Гліб Павловський. Про це 27 лютого зранку повідомили російські ЗМІ. Про смерть політолога розповів його друг та завідувач кафедри місцевого самоврядування Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Симон Кордонський. Інші подробиці смерті політолога не повідомляються.

Глібу Павловському був 71 рік.  Російський публіцист народився в Одесі 5 березня 1951. Павловський у 2000-2011 роках був радником Путіна, ідеологом першої фази путінізму. У 2004 на чолі групи московських політтехнологів приїздив до Києва і активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.

Зазначимо, російський політтехнолог, журналіст та викладач, колишній радянський дисидент Гліб Павловський у 1995 році став співзасновником Фонду ефективної політики, який на початку нульових російські засоби масової інформації назвали найвпливовішою політтехнологічною групою РФ. ЗМІ називали Павловського «головним політтехнологом Кремля», поки у 2012 році він не перейшов до опозиції чинній російській владі.

Нагадаємо,  в інтерв’ю «Главкому» Павловський заявляв, що перемога на виборах Зеленського об’єднає проти нього значні групи старого істеблішменту. Також Павловський вважав, що наступна війна, яку розв’яже Російська Федерація, почнеться як звична для цієї країни військова спецоперація «із захисту чогось нікому не потрібного».

До слова, після обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році, Гліб Павловський зазначав, що Коломойському не варто розраховувати на лояльність нового українського президента.

Читайте також: Гліб Павловський: Дуже смішно – країни воюють, а у них зростає товарообіг
Теги: Гліб Павловський смерть вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Білоруску арештували за чаювання з котами
Білоруску арештували за чаювання з котами
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
У Туреччині трапився новий землетрус
У Туреччині трапився новий землетрус
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі
У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту