Павловському був 71 рік

Помер російський політолог Гліб Павловський. Про це 27 лютого зранку повідомили російські ЗМІ. Про смерть політолога розповів його друг та завідувач кафедри місцевого самоврядування Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Симон Кордонський. Інші подробиці смерті політолога не повідомляються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глібу Павловському був 71 рік. Російський публіцист народився в Одесі 5 березня 1951. Павловський у 2000-2011 роках був радником Путіна, ідеологом першої фази путінізму. У 2004 на чолі групи московських політтехнологів приїздив до Києва і активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.

Зазначимо, російський політтехнолог, журналіст та викладач, колишній радянський дисидент Гліб Павловський у 1995 році став співзасновником Фонду ефективної політики, який на початку нульових російські засоби масової інформації назвали найвпливовішою політтехнологічною групою РФ. ЗМІ називали Павловського «головним політтехнологом Кремля», поки у 2012 році він не перейшов до опозиції чинній російській владі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Павловський заявляв, що перемога на виборах Зеленського об’єднає проти нього значні групи старого істеблішменту. Також Павловський вважав, що наступна війна, яку розв’яже Російська Федерація, почнеться як звична для цієї країни військова спецоперація «із захисту чогось нікому не потрібного».

До слова, після обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році, Гліб Павловський зазначав, що Коломойському не варто розраховувати на лояльність нового українського президента.