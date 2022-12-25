Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз

Причина наразі смерті діджея невідома

Соліст відомого британського гурту Faithless та діджей Максвелл Фрейзер, відомий як Максі Джаз, пішов з життя 23 грудня. Про смерть музиканта повідомила його колега, виконавиця Сістер Блісс.

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Тіло Джаза знайшли у його будинку в Лондоні. Поки що причина смерті діджея невідома. Йому було 65 років.

«Maxi Jazz 1957 – 2022. Ми з розбитим серцем повідомляємо, що Максі мирно помер уві сні минулої ночі. Надсилаю любов усім вам, хто розділив нашу музичну подорож. Бережіть один одного, чуєте», – написала Блісс.

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Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza — sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022

Максі Джаз народився у Брікстоні на півдні Лондона у 1957 році. У 1995 році він заснував Faithless разом з Сістер Блісс і Ролло Армстронгом. За кілька років Faithless перетворилася на одну з найпопулярніших груп у Великій Британії та за її межами.

Відомо, що гурт припинив існування у 2011 році, продавши на той час понад 15 млн альбомів. У 2015 році Faithless провели серію виступів на честь 20-річчя гурту.

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Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що на 59 році життя помер британський актор Ронан Вайберт, найбільш відомий своїми ролями у фільмах «Лара Крофт» та «Піаніст».