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Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз

Альона Боженко
glavcom.ua
Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз
Помер екссоліст відомого гурту Faithless та діджей Максі Джаз
фото із відкритих джерел

Причина наразі смерті діджея невідома

Соліст відомого британського гурту Faithless та діджей Максвелл Фрейзер, відомий як Максі Джаз, пішов з життя 23 грудня. Про смерть музиканта повідомила його колега, виконавиця Сістер Блісс.

Тіло Джаза знайшли у його будинку в Лондоні. Поки що причина смерті діджея невідома. Йому було 65 років.

«Maxi Jazz 1957 – 2022. Ми з розбитим серцем повідомляємо, що Максі мирно помер уві сні минулої ночі. Надсилаю любов усім вам, хто розділив нашу музичну подорож. Бережіть один одного, чуєте», – написала Блісс.

Максі Джаз народився у Брікстоні на півдні Лондона у 1957 році. У 1995 році він заснував Faithless разом з Сістер Блісс і Ролло Армстронгом. За кілька років Faithless перетворилася на одну з найпопулярніших груп у Великій Британії та за її межами.

Відомо, що гурт припинив існування у 2011 році, продавши на той час понад 15 млн альбомів. У 2015 році Faithless провели серію виступів на честь 20-річчя гурту.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що на 59 році життя помер британський актор Ронан Вайберт, найбільш відомий своїми ролями у фільмах «Лара Крофт» та «Піаніст». 

Теги: смерть музикант

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