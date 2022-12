Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз

Соліст відомого британського гурту Faithless та діджей Максвелл Фрейзер, відомий як Максі Джаз, пішов з життя 23 грудня. Про смерть музиканта повідомила його колега, виконавиця Сістер Блісс.

Тіло Джаза знайшли у його будинку в Лондоні. Поки що причина смерті діджея невідома. Йому було 65 років.

«Maxi Jazz 1957 – 2022. Ми з розбитим серцем повідомляємо, що Максі мирно помер уві сні минулої ночі. Надсилаю любов усім вам, хто розділив нашу музичну подорож. Бережіть один одного, чуєте», – написала Блісс.

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza