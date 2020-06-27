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    У світі

    Антирекорд в США: понад 40 тисяч хворих на коронавірус за добу

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    Число нових випадків коронавірусу в США встановило антирекорд - Антирекорд в США: понад 40 тисяч хворих на коронавірус за добу
    Число нових випадків коронавірусу в США встановило антирекорд

    В даний час в США в результаті пандемії померли понад 126 тис.осіб

    За останню добу на території США було зафіксовано 40 870 випадків зараження коронавірусом, даний показник став максимальним з початку пандемії.

    Про це пише агентство Reuters.

    За підрахунками агентства, число інфікованих в країні перевищило 4,47 млн. Рекордні темпи поширення вірусу фіксуються на території штатів Айдахо, Алабама, Арізона, Вайомінг, Джорджія, Каліфорнія та інших.

    Раніше віце-президент країни Майкл Пенс заявив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася тільки в 34 з 50 штатів, в 16 з них темпи зараження суттєво збільшуються, в тому числі через скасування обмежень.

    За його словами, найбільш важка ситуація складається в Арізоні, Техасі та Флориді.

    В даний час в США в результаті пандемії померли понад 126 тис.осіб.

    У всьому світі хворобу діагностували у більш ніж 9,7 мільйона випадків зараження. Кількість померлих перевищує 493 тисячі.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

    США хвороби карантин коронавірус
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