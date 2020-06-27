Антирекорд в США: понад 40 тисяч хворих на коронавірус за добу



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Число нових випадків коронавірусу в США встановило антирекорд

В даний час в США в результаті пандемії померли понад 126 тис.осіб

За останню добу на території США було зафіксовано 40 870 випадків зараження коронавірусом, даний показник став максимальним з початку пандемії.

Про це пише агентство Reuters.

За підрахунками агентства, число інфікованих в країні перевищило 4,47 млн. Рекордні темпи поширення вірусу фіксуються на території штатів Айдахо, Алабама, Арізона, Вайомінг, Джорджія, Каліфорнія та інших.

Раніше віце-президент країни Майкл Пенс заявив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася тільки в 34 з 50 штатів, в 16 з них темпи зараження суттєво збільшуються, в тому числі через скасування обмежень.

За його словами, найбільш важка ситуація складається в Арізоні, Техасі та Флориді.

В даний час в США в результаті пандемії померли понад 126 тис.осіб.

У всьому світі хворобу діагностували у більш ніж 9,7 мільйона випадків зараження. Кількість померлих перевищує 493 тисячі.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.