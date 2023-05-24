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Померла королева рок-н-ролу Тіна Тернер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Померла королева рок-н-ролу Тіна Тернер
фото з відкритих джерел

Артистці було 83 роки

Американська та швейцарська співачка Тіна Тернер померла в середу, 24 травня, у віці 83 років. Про це пише Sky News з посиланням на її представника.

Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії. «За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», – вказано у повідомленні.

Тіна Тернер (Анна Мей Буллок) – американська співачка, громадянка Швейцарії, авторка пісень, акторка і танцівниця, володарка восьми премій «Греммі».

За свій артистизм, темперамент і сценічну виразність нагороджена титулом «Королеви рок-н-ролу». 

Співачка народилася народилась 26 листопада 1939 року і виросла в Натбуші, штат Теннессі, де, за її спогадами, у дитинстві збирала бавовну зі своєю родиною. Вона співала в церковному хорі крихітного містечка, а підлітком співала у групі майбутнього чоловіка Айка в Сент-Луїсі: він відхиляв її прохання приєднатися, доки не почув, як вона схопила мікрофон під час виступу Kings of Rhythm для виконання пісні BB King’s You Know I Love You.

Журнал Rolling Stone назвав її однією з найбільших співачок сучасності.

Simply the Best – це найвідоміша пісня Тіни Тернер. Вона була видана у 1989 році як головний сингл з альбому Foreign Affair. Пісня стала одним з найбільш впізнаваних хітів Тіни Тернер та однією з її пісень-традиційних.

Раніше повідомлялося, що американський легендарний актор і співак Гаррі Белафонте, якого називають королем музики каліпсо, помер удома на Манхеттені у віці 96 років. Його представник Кен Саншайн назвав причиною смерті артиста серцеву недостатність.

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