Трамп розкритикував Макрона через «суперечливі сигнали» Ірану

Глава Білого дому наголосив, що ніхто, крім самих Сполучених Штатів, не уповноважений представляти позицію Вашингтона

«Іран має серйозні фінансові проблеми. Вони відчайдушно хочуть поговорити з США, але отримують суперечливі сигнали від тих, хто претендує на те, щоб представляти нас, включаючи президента Франції Макрона», - написав Трамп в Twitter.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France....