Трамп розкритикував Макрона через «суперечливі сигнали» Ірану



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Еммануель Макрон та Дональд Трамп

Глава Білого дому наголосив, що ніхто, крім самих Сполучених Штатів, не уповноважений представляти позицію Вашингтона

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він посилає «суперечливісигнали» Ірану.

«Іран має серйозні фінансові проблеми. Вони відчайдушно хочуть поговорити з США, але отримують суперечливі сигнали від тих, хто претендує на те, щоб представляти нас, включаючи президента Франції Макрона», - написав Трамп в Twitter.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 серпня 2019 р.

Очільник Білого дому наголосив, що ніхто, крім самих Сполучених Штатів, не уповноважений представляти позицію Вашингтона.

Нагадаємо, на цьому тижні з'явилася інформація, що Макрон запросив президента Ірану Хасана Рухані на саміт G7 для зустрічі з Трампом. Пізніше французький дипломат спростував це повідомлення.

Нещодавно Іран пригрозив більше не терпіти «правопорушень» у Перській затоці.

З таким попередженням глава МЗС Ірану виступив через добу після оголошення владою Ісламської Республіки про затримання в районі Перської затоки іракського танкера, що перевозив контрабандне пальне.

Раніше Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ.