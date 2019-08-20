Гуттереш та Помпео проведуть зустріч за запитом Держдепу США



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Держсекретар США Майкл Помпео та генсек ООН Антоніу Гутерреш

Помпео у вівторок прибуде до штабквартири ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш і держсекретар США Майкл Помпео зустрінуться у вівторок, 20 серпня, у штабквартирі Організації Об'єднаних Націй для обговорення питань взаємодії ООН і США.

Про це повідомив спікер генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише «Укрінформ».

«Зустріч призначена на запит Державного департаменту США. Ми завжди щасливі, коли випадає нагода вести прямий діалог з державним секретарем США», - заявив Дюжаррік.

Він нагадав, що Помпео у вівторок прибуде до ООН для участі в засіданні Радбезу з приводу ситуації на Близькому Сході.

«На спільному порядку денному в ООН і США багато питань. Я переконаний, що ми пройдемося цим списком, наскільки це буде можливо», - додав Дюжаррік.