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    У світі

    Гуттереш та Помпео проведуть зустріч за запитом Держдепу США

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    Держсекретар США Майкл Помпео та генсек ООН Антоніу Гутерреш - Гуттереш та Помпео проведуть зустріч за запитом Держдепу США
    Держсекретар США Майкл Помпео та генсек ООН Антоніу Гутерреш

    Помпео у вівторок прибуде до штабквартири ООН

    Генсек ООН Антоніу Гутерреш і держсекретар США Майкл Помпео зустрінуться у вівторок, 20 серпня, у штабквартирі Організації Об'єднаних Націй для обговорення питань взаємодії ООН і США.

    Про це повідомив спікер генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише «Укрінформ».          

     «Зустріч призначена на запит Державного департаменту США. Ми завжди щасливі, коли випадає нагода вести прямий діалог з державним секретарем США», - заявив Дюжаррік.

    Він нагадав, що Помпео у вівторок прибуде до ООН для участі в засіданні Радбезу з приводу ситуації на Близькому Сході.

    «На спільному порядку денному в ООН і США багато питань. Я переконаний, що ми пройдемося цим списком, наскільки це буде можливо», - додав Дюжаррік.

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