Помпео заявив Сійярто про необхідність підтримати взаємодію між Україною і НАТО

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Петер Сійярто та Майк Помпео

Майк Помпео приймав главу МЗС Угорщини Петера Сійятро в американській столиці

Державний секретар США Майк Помпео провів зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Вашингтоні.

Як повідомляється на сайті Держдепу, сторони обговорили області, що представляють взаємний інтерес і можливості для розширення співпраці.

«Секретар також підкреслив нагальну необхідність допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, включаючи важливість сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО, а також необхідність боротьби з російським ворожим впливом у Центральній Європі», - йдеться в повідомленні.

Також сторони погодилися, що Європа має диверсифікувати свої джерела енергії, обговорили збільшення інвестицій США в Угорщину і домовилися про укладення угоди про співпрацю у сфері оборони.

Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та Угорщина домовились провести консультації щодо закону «Про освіту».

Згодом Угорщина запропонува Україні створити міжурядову робочу групу, мета якої – слідкувати за виконанням рекомендацій Вененційської комісії щодо закону про освіту.