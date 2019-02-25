Популярність Макрона відновилася, підтримка «жовтих жилетів» впала – опитування



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55% респондентів вважають, що протести повинні зупинитися

Частка людей, які вважають Макрона добрим президентом, зросла до 32% цього місяця

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона відновилася до рівня, що був до початку протестів «жовтих жилетів» в середині листопада минулого року. При цьому підтримка проестного руху знизилася. Про це свідчать дані опитування Odoxa, повідомляє Reuters.

Частка людей, які вважають Макрона добрим президентом, зросла до 32% цього місяця - такою його популярність була, коли протести почалися.

Опитування показало, що 55% респондентів вважають, що протести повинні зупинитися. Вперше чітка більшість висловилася за зупинку протестів, відколи вони почалися.

Проте, у суботу кількість протестувальників дещо збільшилася. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, 46 тис. осіб по всій країні взяли участь у 15-х поспіль суботніх демонстраціях.

Раніше повідомлялося, що у Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів «жовтих жилетів». Ще близько 1400 людей очікують на винесення вироку.