«Потоки брехні і наклепу»: Індонезія звинуватила РФ у спробах втрутитися у вибори



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Президент Індонезії Джоко Відоло звинувачує опозицію в розповсюдженні російської пропаганди

Росія відкидає звинувачення в тому, що вона намагається вплинути на результат майбутніх президентських виборів в Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відоло під час передвиборчого мітингу звинуватив опозицію в поширенні російської пропаганди, що, за його словами, «привносить із собою нескінченні потоки брехні і наклепу».

Про це повідомляє DW.

Росія відкидає звинувачення в тому, що вона намагається вплинути на результат майбутніх президентських виборів. Посольство РФ у Джакарті в понеділок, 4 лютого, назвало такі звинувачення безпідставними. Росія принципово не втручається у внутрішні справи і кампанії з виборів в інших державах, підкреслили в російському диппредставництві.

Вибори глави держави в Індонезії - одній із найбільших у світі держав із населенням 250 млн осіб - відбудуться 17 квітня. 57-річний Відодо домагається переобрання на другий термін. Так само, як і на минулих виборах п'ять років тому, його суперником є відставний генерал Прабово Субіанто, якому зараз 67 років.

На попередніх виборах Відодо здобув перемогу з невеликою перевагою. Згідно з опитуваннями, він випереджає Субіанто і цього разу. Президентські вибори в Індонезії проводяться в один тур.

До слова, директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для США.