Президент України зустрівся з Анджеєм Дудою
Варшава – це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росії
Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою.
Зазначимо, що це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росї. До цього він був у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі.
Цього разу про візит повідомлено заздалегідь – за два дні. Раніше Зеленський був у Жешуві з неанонсованими візитами.
У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.
Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.
Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.
До слова, сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко їде з візитом до російського диктатора Володимира Путіна. У той же час лідер Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн їдуть до Китаю.
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