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Землетрус паралізував експорт одного з найбільших постачальників кави у світі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Землетрус паралізував експорт одного з найбільших постачальників кави у світі
Землетрус відрізав головний кавовий порт Колумбії
фото (ілюстративне): Unsplash

Головний порт для експорту кави фактично відрізаний від основних районів виробництва

Експорт кави з Колумбії переважно призупинився після потужного землетрусу, який порушив роботу транспортної інфраструктури та ускладнив доступ до головного порту країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

До порту Буенавентура, через який Колумбія експортує основну частину кави, зараз практично неможливо дістатися через перекриті дороги. Зокрема, завали утворилися біля тунелів на автомагістралі Калі – Буенавентура – ключовому маршруті до тихоокеанського узбережжя країни. 

«Операції з кавою наразі призупинені. Можливі окремі операції, але на даний момент операції з експорту кави зупинилися», – заявив очільник асоціації експортерів Asoexport Густаво Гомес.

Офіційної інформації про те, коли вдасться повністю відновити рух заблокованою дорогою, наразі немає. Альтернативою могли б стати порти Картахени та Санта-Марти на карибському узбережжі. Там не повідомляли про серйозні перебої в роботі, однак перенаправити туди великі обсяги кави складно через гострий дефіцит вантажівок.

Ситуацію ускладнює й те, що транспортні компанії та підприємства з переробки кави зосереджені переважно в регіонах її вирощування, які найбільше постраждали внаслідок землетрусу. Інформації про серйозні пошкодження конструкцій кавових млинів немає. Водночас їхню роботу ускладнюють перебої з електропостачанням і зв'язком.

На виробництво також вплинула ситуація з працівниками, частина яких втратила житло через стихійне лихо. Проблеми з експортом можуть зберегтися навіть після відновлення доріг та роботи переробних підприємств. Накопичені за час простою обсяги кави доведеться одночасно доставляти до портів, що може спричинити затори та нові затримки.

Зазначимо, Колумбія є одним із найбільших світових постачальників кави та спеціалізується на преміальній арабіці. У 2025 році країна виробила 13,4 млн 60-кілограмових мішків кави. За обсягами експорту Колумбія посідає третє місце у світі після Бразилії та В'єтнаму.

Нагадаємо, руйнівний удар припав на густонаселені міста кавового регіону, зокрема Перейру та Калі. У Перейрі підтверджено загибель 101 людини, а в Калі кількість жертв сягнула 95. Підземні поштовхи завдали значних руйнувань багатоповерхівкам, школам та медичним закладам, залишивши тисячі місцевих мешканців без даху над головою. Землетрус магнітудою 7,4 став найсильнішим у країні у XXI столітті. 

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Теги: Колумбія експорт землетрус

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