Потужний землетрус сколихнув південь Іспанії, є руйнування

Епіцентр землетрусу магнітудою 5 зафіксували в муніципалітеті Алендін поблизу Гранади

Уранці 15 серпня на півдні Іспанії стався землетрус магнітудою 5. Підземні поштовхи пошкодили будинки та автомобілі, кількох людей рятувальники евакуювали з пошкоджених споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Епіцентр землетрусу зафіксували в муніципалітеті Алендін у провінції Гранада. За інформацією регіональної влади, внаслідок підземних поштовхів пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. Інформації про постраждалих наразі немає. Водночас екстреним службам довелося рятувати кількох людей із пошкоджених будівель.

Віцепрезидент уряду Андалусії Антоніо Санс Кабелло закликав жителів Гранади зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Людям, чиї будинки не зазнали пошкоджень, рекомендували без потреби не залишати приміщення. Тим, хто перебуває на вулиці, радять триматися подалі від фасадів, балконів, карнизів, стін та інших конструкцій, які можуть обвалитися.

Нагадаємо, увечері 31 липня поблизу італійського Неаполя стався сильний землетрус магнітудою до 4,7. Підземні поштовхи відчувалися в Неаполі та навколишніх населених пунктах, а в окремих районах міста тимчасово зникло електропостачання і було призупинено рух місцевих поїздів.

10 серпня у тихоокеанській провінції Чоко в Колумбії стався найсильніший для країни землетрус у XXI столітті. Найбільше постраждали Калі, Перейра, Кібдо, Манісалес та інші міста. Кількість загиблих сягнула щонайменше до 254 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Руйнівний стихійний удар припав на густонаселені міста кавового регіону, зокрема Перейру та Калі. У Перейрі підтверджено загибель 101 людини, а в Калі кількість жертв сягнула 95. Підземні поштовхи завдали значних руйнувань багатоповерхівкам, школам та медичним закладам, залишивши тисячі місцевих мешканців без даху над головою.