Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих

Рятувальники досі не можуть дістатися регіону Наге-Кео, найближчого до епіцентру – дороги заблоковані зсувами

У східній частині Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,7, який спричинив значні руйнування, зсуви ґрунту та перебої зі зв'язком. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Найбільше жертв – у портовому Маумере

За даними Національного агентства Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB), щонайменше 47 людей загинули, ще кілька десятків отримали поранення. Найбільше жертв виявили у портовому місті Маумере на острові Флорес – рятувальники знайшли там 20 загиблих, шістьох поранених і двох людей під завалами, повідомив голова місцевої рятувальної служби Фатхур Рахман.

фото з відкритих джерел

Губернатор провінції Східна Нуса-Тенгара Емануель Мелкіадес Лака Лена повідомив, що щонайменше п'ятеро людей загинули, коли будівлі обвалилися просто уві сні. Очевидиця з міста Маумере Сіті Сульфія Біра розповіла журналістам, що одразу побігла на підвищення, коли почалися поштовхи: «Ми поки не наважуємося повертатися додому – ситуація нестабільна, ми боїмося нових поштовхів».

фото: Reuters

Дороги до епіцентру заблоковано зсувами

Рятувальники досі не можуть дістатися регіону Наге-Кео, найближчого до епіцентру, – зсуви заблокували дороги й порушили мобільний зв'язок. Туди намагаються дістатися автомобілями та поромом. Приблизно 2 тисячі жителів регіону евакуювали, пошкоджено житлові будинки, склади та урядові будівлі, повідомили в рятувальній службі.

фото з відкритих джерел

За попередніми даними агентства, 157 будинків зазнали значних пошкоджень, 41 – середніх, а 148 – незначних. Постраждали також 87 шкіл, 18 медичних закладів, п'ять культових споруд і шість адміністративних будівель.

фото: Reuters

Сильні поштовхи, що тривали близько хвилини, відчували у провінціях Східна й Західна Нуса-Тенгара та частині Південного Сулавесі. У низці районів Індонезії зафіксували цунамі заввишки менш ніж один метр – через загрозу влада оголосила попередження, але скасувала його приблизно через три години. Австралійський центр попередження про цунамі повідомив, що загрози для материкової частини країни та її територій немає.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Індонезія розташована в районі так званого Тихоокеанського вогняного кільця, де регулярно відбуваються сильні землетруси. У цьому ж районі 1992 року стався землетрус магнітудою 7,5, який спричинив масштабні руйнування, а 2018-го подібний за силою землетрус і цунамі на острові Сулавесі забрали життя понад 4 тисяч людей.