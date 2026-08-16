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Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих
У низці районів зафіксували цунамі заввишки менш ніж один метр
фото: Reuters

Рятувальники досі не можуть дістатися регіону Наге-Кео, найближчого до епіцентру – дороги заблоковані зсувами

У східній частині Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,7, який спричинив значні руйнування, зсуви ґрунту та перебої зі зв'язком. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Найбільше жертв – у портовому Маумере

За даними Національного агентства Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB), щонайменше 47 людей загинули, ще кілька десятків отримали поранення. Найбільше жертв виявили у портовому місті Маумере на острові Флорес – рятувальники знайшли там 20 загиблих, шістьох поранених і двох людей під завалами, повідомив голова місцевої рятувальної служби Фатхур Рахман.

Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих фото 1
фото з відкритих джерел

Губернатор провінції Східна Нуса-Тенгара Емануель Мелкіадес Лака Лена повідомив, що щонайменше п'ятеро людей загинули, коли будівлі обвалилися просто уві сні. Очевидиця з міста Маумере Сіті Сульфія Біра розповіла журналістам, що одразу побігла на підвищення, коли почалися поштовхи: «Ми поки не наважуємося повертатися додому – ситуація нестабільна, ми боїмося нових поштовхів».

Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих фото 2
фото: Reuters

Дороги до епіцентру заблоковано зсувами

Рятувальники досі не можуть дістатися регіону Наге-Кео, найближчого до епіцентру, – зсуви заблокували дороги й порушили мобільний зв'язок. Туди намагаються дістатися автомобілями та поромом. Приблизно 2 тисячі жителів регіону евакуювали, пошкоджено житлові будинки, склади та урядові будівлі, повідомили в рятувальній службі.

Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих фото 3
фото з відкритих джерел

За попередніми даними агентства, 157 будинків зазнали значних пошкоджень, 41 – середніх, а 148 – незначних. Постраждали також 87 шкіл, 18 медичних закладів, п'ять культових споруд і шість адміністративних будівель.

Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих фото 4
фото: Reuters

Сильні поштовхи, що тривали близько хвилини, відчували у провінціях Східна й Західна Нуса-Тенгара та частині Південного Сулавесі. У низці районів Індонезії зафіксували цунамі заввишки менш ніж один метр – через загрозу влада оголосила попередження, але скасувала його приблизно через три години. Австралійський центр попередження про цунамі повідомив, що загрози для материкової частини країни та її територій немає.

Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих фото 5
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Індонезія розташована в районі так званого Тихоокеанського вогняного кільця, де регулярно відбуваються сильні землетруси. У цьому ж районі 1992 року стався землетрус магнітудою 7,5, який спричинив масштабні руйнування, а 2018-го подібний за силою землетрус і цунамі на острові Сулавесі забрали життя понад 4 тисяч людей.

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Теги: дороги Індонезія рятувальники землетрус цунамі влада поранення

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