Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході
Ціна на нафту марки Brent цього року зросла майже на 80%
фото з відкритих джерел

Бойові дії на Близькому Сході загострилися протягом останніх двох тижнів

Ціни на нафту продовжують стрімке зростання на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході та загрози тривалих збоїв у постачанні енергоресурсів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate подолала позначку у $104 за барель після 7-відсоткового стрибка на попередній сесії, а марка Brent досягла майже чотиримісячного максимуму – близько $108 за барель. Загострення відбулося через удари США по іранських танкерах, ракетні атаки на Йорданію та напади хуситів на саудівські енергооб'єкти, що змусило Саудівську Аравію скоротити видобуток до найнижчого рівня з 1990 року. Додатковим чинником тиску на ринок стало нарощування закупівель сировини з боку Китаю.

Аналітики зазначають, що ринок готується до тривалішого конфлікту, ніж передбачалося раніше, оскільки ознак припинення вогню чи відновлення транспортування через Ормузьку протоку, через яку до війни проходила п'ята частина світових обсягів нафти та ЗПГ, наразі немає. Загалом від початку року нафта Brent подорожчала майже на 80%, хоча й залишається нижчою за квітневий пік у $126 за барель. Паралельно спостерігається зростання цін на європейський природний газ та нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, що додатково посилюється впливом війни між Росією та Україною.

Як відомо, високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили можливість того, що війна з Іраном затягнеться до завершення його президентської каденції та навіть триватиме після приходу наступного глави Білого дому.

За даними The Wall Street Journa, відповідні дискусії відбувалися за участю Трампа в Овальному кабінеті та Ситуаційному центрі Білого дому. Серед посадовців, які брали участь в обговореннях, були віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші високопоставлені представники адміністрації.

Нагадаємо, що 9 вересня Сполучені Штати знищили п’ять іранських нафтових танкерів після двох спроб Корпусу вартових Ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. На тлі ескалації Brent наблизилася до $100 за барель. 

Теги: нафта війна ринок США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що Україна працює з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони
Зеленський відреагував на масований удар окупантів по Павлограду та анонсував посилення ППО
Вчора, 19:41
Інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється
Дніпро накрив величезний стовп диму після атаки окупантів
Вчора, 18:43
Під час цих випробувань російські військові можуть намагатися уразити об'єкти на заході України
Росія готує балістичну ракету, здатну бити на 800 км, для ударів по заходу України – ГУР
8 вересня, 20:09
Європа не готова до війни з РФ
Країни Європи не витримають тривалу війну з Росією – The Guardian
6 вересня, 07:46
Напередодні місто також зазнало серії авіаударів із використанням авіабомб
Окупанти зруйнували під’їзд багатоповерхівки у Слов’янську: є постраждалі
31 серпня, 08:19
Михайлу Ткачову назавжди 29 років
Був турботливим батьком і досвідченим воїном. Згадаймо Михайла Ткачова
29 серпня, 09:00
Усі наслідки ворожої атаки уточнюються
РФ вдарила по Сумах: є постраждалі, пошкоджено складські приміщення
28 серпня, 15:39
На румунське узбережжя винесло частину безпілотника
Уламок безпілотника винесло на популярний пляж Румунії
14 серпня, 14:50
Блогерка з України розкрила реалії життя в США
«Ця країна не для всіх». Українка розповіла про переваги та недоліки життя у США
13 серпня, 19:20

Економіка

Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході
Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході
Рязанський НПЗ втретє за рік зупинив роботу після атаки дронів
Рязанський НПЗ втретє за рік зупинив роботу після атаки дронів
Міністр фінансів попередив про можливі затримки соціальних виплат українцям
Міністр фінансів попередив про можливі затримки соціальних виплат українцям
Путін вигадав, де знайти нову робочу силу замість ліквідованих на війні росіян
Путін вигадав, де знайти нову робочу силу замість ліквідованих на війні росіян
Цифровий зашморг для бізнесу: Путін терміново збирає уряд
Цифровий зашморг для бізнесу: Путін терміново збирає уряд
Одна з найбільших авіакомпаній Близького Сходу скасувала рейси до РФ
Одна з найбільших авіакомпаній Близького Сходу скасувала рейси до РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua