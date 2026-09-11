Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціна на нафту марки Brent цього року зросла майже на 80%

Бойові дії на Близькому Сході загострилися протягом останніх двох тижнів

Ціни на нафту продовжують стрімке зростання на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході та загрози тривалих збоїв у постачанні енергоресурсів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate подолала позначку у $104 за барель після 7-відсоткового стрибка на попередній сесії, а марка Brent досягла майже чотиримісячного максимуму – близько $108 за барель. Загострення відбулося через удари США по іранських танкерах, ракетні атаки на Йорданію та напади хуситів на саудівські енергооб'єкти, що змусило Саудівську Аравію скоротити видобуток до найнижчого рівня з 1990 року. Додатковим чинником тиску на ринок стало нарощування закупівель сировини з боку Китаю.

Аналітики зазначають, що ринок готується до тривалішого конфлікту, ніж передбачалося раніше, оскільки ознак припинення вогню чи відновлення транспортування через Ормузьку протоку, через яку до війни проходила п'ята частина світових обсягів нафти та ЗПГ, наразі немає. Загалом від початку року нафта Brent подорожчала майже на 80%, хоча й залишається нижчою за квітневий пік у $126 за барель. Паралельно спостерігається зростання цін на європейський природний газ та нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, що додатково посилюється впливом війни між Росією та Україною.

Як відомо, високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили можливість того, що війна з Іраном затягнеться до завершення його президентської каденції та навіть триватиме після приходу наступного глави Білого дому.

За даними The Wall Street Journa, відповідні дискусії відбувалися за участю Трампа в Овальному кабінеті та Ситуаційному центрі Білого дому. Серед посадовців, які брали участь в обговореннях, були віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші високопоставлені представники адміністрації.

Нагадаємо, що 9 вересня Сполучені Штати знищили п’ять іранських нафтових танкерів після двох спроб Корпусу вартових Ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. На тлі ескалації Brent наблизилася до $100 за барель.