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В Японії стався потужний землетрус: є руйнування і десятки постраждалих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Японії стався потужний землетрус: є руйнування і десятки постраждалих
Стихійне лихо також пошкодило низку будівель
Скриншот

Пошкоджені будівлі, дороги та залізнична інфраструктура

Південь Японії сколихнув один із найпотужніших землетрусів за останнє десятиліття. У префектурі Кумамото 28 липня стався землетрус магнітудою 7,1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Через стихійне лихо тисячі будинків залишилися без електропостачання. Також зафіксовано пошкодження доріг, мостів і окремих будівель.

Прем’єр-міністерка Японії заявила, що уряд продовжує оцінювати масштаб наслідків землетрусу. Влада отримує повідомлення про постраждалих, а в окремих районах сталися перебої з електрикою та пожежі. «У низці районів зафіксовано перебої з електропостачанням, виникли пожежі, пошкоджено дороги та мости, а також зруйновано окремі будівлі», – сказала Санае Такаїчі під час брифінгу в Токіо.

Сильний землетрус сколихнув Японію

 

Місцева лікарня повідомила про понад 50 травмованих. Серед постраждалих – кілька пасажирів швидкісного потяга, який перебував у русі під час підземних поштовхів. Землетрус також спричинив пошкодження інфраструктури. У торговельному центрі Aeon стався вибух, окремі будівлі частково зруйновані, а деякі охопило полум’я. У компанії наразі ситуацію не коментували.

Нагадаємо, Японія розташована в одній із найбільш сейсмічно активних зон світу – так званому «Тихоокеанському вогняному кільці». Через це в країні регулярно фіксують землетруси різної сили, а будівельні норми передбачають підвищені вимоги до сейсмостійкості споруд.

Нагадаємо, у червні 2026 року два потужні землетруси сталися у Венесуелі. Підземні поштовхи спричинили масштабні руйнування у північних районах країни, зокрема у штаті Ла-Гуайра та поблизу Каракаса. Кількість загиблих унаслідок стихійного лиха перевищила 4 тисячі осіб, а понад 16 тисяч людей отримали травми. 

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Теги: поранення Японія землетрус

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