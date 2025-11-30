Повені на Шрі-Ланці забрали життя 193 людей

Близько третини країни залишилася без електрики та водопостачання

Через стихію зниклими безвісти вважаються понад 200 людей

Шрі-Ланка потерпає від одного з найсильніших погодних лих за останні роки. Внаслідок потужних повеней та зсувів ґрунту в країні загинули щонайменше 193 людини, а понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як зазначають місцеві служби, сильна негода призвела до значних руйнувань та жертв, зокрема, найбільшу кількість загиблих зафіксовано у містах Канді та Бадулла. Серед жертв – 11 мешканців будинку для людей похилого віку, який затопило в районі Курунегала.

Близько третини країни залишилася без електрики та водопостачання. За даними Центру з ліквідації наслідків стихійних лих, понад 20 тис. будинків зруйновано, через що 108 тис. людей були змушені шукати притулок у тимчасових державних центрах.

У деяких районах були видані накази про евакуацію, оскільки рівень води в річці Келані продовжує стрімко зростати. Рятувальникам вдалося врятувати шістдесят дев'ять людей з автобуса, який затонув у місті Анурадхапура.

Хоча на Шрі-Ланці триває сезон мусонів, така потужна та руйнівна негода є рідкістю. Для порівняння, найсильніші повені цього століття сталися у червні 2003 року, коли загинули 254 особи.

Нагадаємо, Філіппіни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки супертайфун «Фунг-вонг» (місцева назва «Уван») почав обрушуватися на головний острів Лусон. Влада здійснила превентивну евакуацію понад 900 тис. людей із найбільш уразливих районів. У кількох регіонах, включно з Метро Маніла, призупинено роботу та заняття.