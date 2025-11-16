Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шторм «Клаудіа» накрив Європу: у Португалії є загиблі, у Британії оголосили евакуацію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Шторм «Клаудіа» накрив Європу: у Португалії є загиблі, у Британії оголосили евакуацію
Шторм дістався до Великої Британії
фото: Reuters/Cathal McNaughton

Тіла двох людей знайшли у затопленому будинку у Лісабоні у Португалії

Шторм «Клаудіа» спричинив екстремальні погодні умови в Європі, призвівши до загибелі трьох людей у Португалії та масової евакуації у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters

Рятувальні служби Португалії виявили тіла літньої пари в затопленому будинку поблизу Лісабона. Припускають, що вони не змогли врятуватися, оскільки вода піднялася вночі.

В Албуфейрі, на півдні країни, куди шторм дістався в суботу, загинула 85-річна жінка в кемпінгу, повідомив начальник регіональної служби цивільного захисту Вітор Ваз Пінту. В сусідньому готелі 28 людей отримали поранення, двоє з яких – серйозні, і були госпіталізовані.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза висловив співчуття родині загиблої та побажав швидкого одужання постраждалим.

У суботу шторм також досягнув деяких районів Великої Британії та Ірландії. Найсильніші повені сталися у місті Монмут та прилеглих територіях на південному сході Уельсу.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу проводить рятувальні операції, евакуацію населення та перевірку його благополуччя. Департамент природних ресурсів Уельсу оголосив 11 попереджень про повені, з яких чотири – високого рівня небезпеки, а також 17 оповіщень про можливі паводки.

В Англії Агентство з охорони навколишнього середовища видало 49 активних попереджень про повені та 134 сповіщення про паводки.

Раніше у бразильському штаті Парана внаслідок потужного торнадо, що пронісся в п'ятницю ввечері, підтверджено загибель щонайменше шести осіб. Крім того, 437 людей зазнали поранень, а близько тисячі мешканців були вимушені покинути свої помешкання. 

Місцева влада підтвердила шість смертей: п’ятеро загиблих із міста Ріо-Боніто-ду-Ігуасу та один із Гуарапуави. Серед жертв у Ріо-Боніто-ду-Ігуасу – троє чоловіків (віком 49, 57 і 83 роки), 47-річна жінка та 14-річна дівчинка. У Гуарапуаві загинув 53-річний чоловік.

Як повідомлялося, на Ямайці вирує сильний ураган «Мелісса». Ураган уже сягнув п’ятої категорії, що вважається найпотужнішим штормом за десятиліття. Наразі відомо про кількох жертв стихійного лиха. 

У понеділок, 27 жовтня, на Ямайку наринув ураган «Меліса». Шторм прямував до карибського регіону зі швидкістю 280 км/год. Національний центр ураганів США оцінив його як «катастрофічний», він отримав найвищу позначку за шкалою Саффіра-Сімпсона (шкала ураганів).

Теги: шторм Європа стихійні лиха Португалія Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив на важливості зупинити росіян
РФ готує велику війну проти Європи: Зеленський назвав роки
13 листопада, 11:33
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50
Зеленський заявив, що «коаліція охочих» готує план припинення вогню, хоча Путін навряд чи на нього погодиться
«Коаліції охочих». Що може статися після Мадрида?
3 листопада, 18:44
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
1 листопада, 03:01
Стармер заявив, що Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти війну
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
24 жовтня, 19:30
Нідерланди вважаються безпечним напрямком для подорожей
Безпечні подорожі 2026: список країн, де туристи відчуватимуть себе захищеними
23 жовтня, 17:09
Попри послаблення ринку Польща в порівнянні з ЄС має власні переваги
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
23 жовтня, 15:52
Російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
20 жовтня, 01:21
У вересні Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни
Російський чиновник заявив про «зв’язки» Алли Пугачової з британськими спецслужбами
16 жовтня, 12:37

Соціум

Безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області
Безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області
Шторм «Клаудіа» накрив Європу: у Португалії є загиблі, у Британії оголосили евакуацію
Шторм «Клаудіа» накрив Європу: у Португалії є загиблі, у Британії оголосили евакуацію
Фінляндія депортувала до РФ колишнього «вагнерівця»
Фінляндія депортувала до РФ колишнього «вагнерівця»
У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку
У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку
У Росії пасажирський літак почав розвалюватись під час польоту
У Росії пасажирський літак почав розвалюватись під час польоту
Генштаб підтвердив ураження Рязанської нафтобази
Генштаб підтвердив ураження Рязанської нафтобази

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua