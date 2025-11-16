Шторм «Клаудіа» накрив Європу: у Португалії є загиблі, у Британії оголосили евакуацію

Тіла двох людей знайшли у затопленому будинку у Лісабоні у Португалії

Шторм «Клаудіа» спричинив екстремальні погодні умови в Європі, призвівши до загибелі трьох людей у Португалії та масової евакуації у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Рятувальні служби Португалії виявили тіла літньої пари в затопленому будинку поблизу Лісабона. Припускають, що вони не змогли врятуватися, оскільки вода піднялася вночі.

В Албуфейрі, на півдні країни, куди шторм дістався в суботу, загинула 85-річна жінка в кемпінгу, повідомив начальник регіональної служби цивільного захисту Вітор Ваз Пінту. В сусідньому готелі 28 людей отримали поранення, двоє з яких – серйозні, і були госпіталізовані.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза висловив співчуття родині загиблої та побажав швидкого одужання постраждалим.

У суботу шторм також досягнув деяких районів Великої Британії та Ірландії. Найсильніші повені сталися у місті Монмут та прилеглих територіях на південному сході Уельсу.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу проводить рятувальні операції, евакуацію населення та перевірку його благополуччя. Департамент природних ресурсів Уельсу оголосив 11 попереджень про повені, з яких чотири – високого рівня небезпеки, а також 17 оповіщень про можливі паводки.

В Англії Агентство з охорони навколишнього середовища видало 49 активних попереджень про повені та 134 сповіщення про паводки.

