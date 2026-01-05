Головна Світ Соціум
Чехи підписали петицію з вибаченнями щодо антиукраїнської заяви чеського спікера

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Понад 40 тис. людей підписали петицію з вибаченнями за нещодавну антиукраїнську заяву чеського спікера
фото: shutterstock

Чехи висловили Україні свою вдячність та повагу після антиукраїнської заяви чеського спікера

У Чехії понад 41,2 тис. людей підписали лист із вибаченнями за нещодавню антиукраїнську заяву чеського спікера палати депутатів Томіо Окамури. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт петицій.

Наразі петиція з назвою «Я не можу мовчати: Відкритий лист до посла України в Чеській Республіці та заперечення релятивізації російської агресії у промові Томіо Окамури» ще доступна для підписання. Її створив вчитель Антонін Коларж з Пльзенського краю у Чехії.

Антонін Коларж у петиції звернувся до українського посла Василя Зварича, щоб повідомити свою позицію щодо заяви Томіо Окамури. На думку вчителя, у промові спікера «релятивізують російську агресію проти України та применшують страждання її народу».

Для Антоніна Коларжа висловити свою позицію щодо цього є його громадянським обов'язком. «Я відчуваю потребу вибачитися перед Вами за слова Томіо Окамури, які прямо суперечать фактам, історичному досвіду та основним принципам людяності, солідарності та відповідальності… Ці заяви є його особистою політичною позицією і не можуть бути застосовані до інших членів парламенту Чеської Республіки чи до чеського суспільства в цілому», – написав він.

За словами чоловіка, Окамуро представляє лише невелику частину чеського суспільства, але його посада дає йому можливість говорити «гучно». Водночас Коларж заявив, що в Чехії є багато людей, які солідарні з Україною та відчувають глибоку повагу та вдячність до неї. «Підтримка України – це не питання геополітичного розрахунку. Це – захист цінностей, на яких базується демократична Європа: свобода, демократія, права людини, суверенітет держав та право націй вирішувати своє майбутнє. Вони є основою миру, гідності та безпеки в Європі», – зазначив Антонін Коларж.

Також він згадав про злочини Росії, які не є «інтерпретаціями чи пропагандою». Адже вони офіційно підтверджені. «Володимир Путін несе особисту політичну та правову відповідальність за агресію та злочини, скоєні режимом, який він очолює. Саме тому багато громадян Чеської Республіки розуміють оборону України як моральну та історичну відповідальність… В Чеській Республіці є люди, які відмовляються забувати, які відмовляються релятивізувати злочини та які чітко стоять на боці жертв, а не агресора. У Чеській Республіці є громадяни, які соромляться таких публічних заяв і чітко дистанціюються від них, які відчувають сором через подібні публічні заяви і не вважають їх вираженням цінностей цієї країни», – написав громадянин Чехії.

Нагадаємо, що Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян. У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

Повідомлялося, як після цього президент Чехії Петр Павел планує обговорити заяву спікера Палати депутатів Томіо Окамури щодо України з представниками уряду.

Раніше «Главком» розповідав, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка планує провести зустріч із послом України у Празі Василем Зваричем. Головною темою стане обговорення коментарів дипломата щодо новорічного звернення спікера нижньої палати парламенту країни (Палати депутатів) Томіо Окамури (SPD) про Україну та її керівництво.

Теги: Чехія політика скандал

