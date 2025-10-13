Головна Світ Соціум
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці
У Мексиці щонайменше 44 людини загинули внаслідок сильних дощів і повеней
фото: Reuters

Національний комітет з надзвичайних ситуацій продовжує працювати для ліквідації наслідків стихійного лиха

У Мексиці щонайменше 44 людини загинули внаслідок сильних дощів і повеней, спричинених тропічними штормами Прісцилла та Реймонд. Повідомлення про жертви та масштаб руйнувань надійшли від уряду країни, передає Reuters. Про це повідомляє «Главком».

Зливи викликали зсуви ґрунту та підтоплення в п'яти штатах. У штаті Веракрус загинули 18 осіб, в Ідальго – 16, в Пуеблі – дев'ять, і ще одна особа в Керетаро. Місцеві рятувальники, включаючи військових, евакуюють постраждалих, використовуючи рятувальні плоти та розчищаючи затоплені райони.

Проливні дощі затопили будинки, і рівень води в деяких місцях досягав висоти поясу. Уряд президента Клаудії Шейнбаум організував оперативний план допомоги для 139 постраждалих міст, працюючи в тісній координації з місцевими губернаторами та федеральними службами.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій продовжує працювати для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, сильні дощі накрили Непал, спричинивши масштабні зсуви ґрунту та раптові повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. Рятувальні роботи тривають, ситуація залишається критичною.

