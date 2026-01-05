Головна Світ Соціум
Маск показав вечерю з Трампом та першою леді США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Маск показав вечерю з Трампом та першою леді США
Дональд Трамп, Меланія Трамп та Ілон Маск провели спільну вечерю
Маск спрогнозував: 2026 рік буде неймовірним

Мільярдер Ілон Маск показав спільну вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Компанію їм склала перша леді Меланія Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Маска у соцмережі Х.

«Чудова вечеря з президентом Трампом і першою леді. 2026 рік буде неймовірним», – йдеться у підписі під фото.

Маск показав вечерю з Трампом та першою леді США фото 1

Раніше Трамп розповідав журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякав на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше».

Згодом президент США Дональд Трамп прокоментував стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Репортер запитав у Трампа, чи не сумує він за Маском. Американський лідер прямо не відповів на запитання, але сказав, що Маск хороша людина.

Також у вересні 2025 року президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск були помічені разом під час церемонії вшанування пам'яті Чарлі Кірка, де вони сиділи та розмовляли.

Теги: Ілон Маск Меланія Трамп Дональд Трамп США

